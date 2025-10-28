Jairo Concha muestra su pasión por Universitario: "Lo amo con todo mi corazón, te lo juro" [VIDEO]

Jairo Concha, junto a Williams Riveros y Alex Valera, son de las notas más altas en el plantel de Universitario que logró el ansiado tricampeonato tras el 2-1 sobre ADT en la altura de Tarma.

Por ejemplo, Jairo Concha anotó un golazo en la victoria clave sobre Melgar en Arequipa en el pasado mes de septiembre. También marcó con Sport Boys, por ejemplo, y ahora -en una transmisión en vivo vía TikTok- mostró toda la pasión que siente por la camiseta de Universitario de Deportes.

"Qué equipo grande la 'U', te lo juro. Lo amo con todo mi corazón. Lo amo, te lo juro", se le escucha decir a Concha en un video que ya se ha vuelto viral en redes sociales.

Jairo Concha en Universitario

Además, en las imágenes se le ve que señala el escudo del conjunto merengue, al cual llegó para la temporada pasada procedente de Alianza Lima.

Hay que tener en cuenta que el contrato del también exfutbolista de la Universidad San Martín en el elenco que dirige Jorge Fossati va hasta fines del año 2026.

A lo largo de la temporada 2025 de la liga peruana de primera división, Jairo Concha marcó ocho goles de la mano de Fabián Bustos y Fossati en la dirección técnica. En la Copa Libertadores, por ejemplo, fue vital con su tanto a River Plate en Buenos Aires por la fase de grupos, con lo que Universitario selló su pase a los octavos de final.

En tanto, su buen nivel hizo que sea convocado a la Selección Peruana. Jugó el pasado amistoso ante Chile, en donde la bicolor cayó 2-1 en la ciudad de Santiago.

Lo que le viene a Universitario

De otro lado, Universitario vivirá su fiesta de tricampeonato cuando reciba el viernes 7 de noviembre a Deportivo Garcilaso en el Estadio Monumental, en el marco de la fecha 18 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto. El cronograma de venta de entradas va de la siguiente manera.