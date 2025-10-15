"No me dejen patear": la celebración de Jairo Concha con Universitario se vuelve viral y el audio es usado por clubes internacionales

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

De Perú para el mundo. La celebración de un gol de Jairo Concha con Universitario de Deportes se ha vuelto viral en redes sociales, al punto que diversos clubes internacionales y hasta la Selección de Uruguay se han sumado a este trend en sus cuentas oficiales.

Todo comenzó en septiembre del mes pasado, cuando el volante crema anotó un golazo desde fuera del área contra Melgar. Concha salió corriendo a un lado del campo y empezó a gritar “¡No me dejen patear!, ¡no me dejen patear!”.



𝗘 𝗦 𝗣 𝗘 𝗖 𝗧 𝗔 𝗖 Ⓤ 𝗟 𝗔 𝗥 🤯#LaGarraDelÚnicoGrande pic.twitter.com/2JJWqD5Jme — Universitario (@Universitario) September 14, 2025

Al poco tiempo, la icónica frase se unió a la canción Kilómetros, del grupo argentino Los Caligaris, y comenzó a viralizarse en redes sociales.

La Selección de Uruguay fue una de las primeras en sumarse al trend, para destacar el golazo anotado por Ignacio Laquintana en la victoria sobre República Dominicana por la fecha FIFA.

Luego, sería el Independiente del Valle el que utilizó el grito de Concha y los contagiosos compases de la canción de Los Caligaris para festejar uno de sus goles en el aplastante triunfo 6-0 sobre el Gualaceo por la Copa Ecuador.

Desde México, los Rayados de Monterrey se sumarían al reto “No me dejen patear”, para celebrar un golazo olímpico del español Sergio Canales ante el Necaxa.

Uno de los últimos clubes internacionales en sumarse al trend fue la Juventus de Italia, que utilizó el audio de Jairo Concha para rendir homenaje a los golazos que anotó Carlos Tévez en su etapa con ‘La Vecchia Signora’.



“A todos ellos los dejaron patear”

La viralización del reto Concha no ha pasado por alto por la propia Liga1, que en sus redes sociales oficiales compartió un recopilatorio de los videos utilizados por los clubes antes mencionados y por la Selección de Uruguay.

“A todos ellos los dejaron patear. El audio de Jairo Concha luego de marcar un golazo con Universitario es tendencia mundial”, resaltó la Liga1.

