Martín Pérez Guedes: "Jorge Fossati es uno de los mejores entrenadores que he tenido en mi carrera"

Jorge Fossati ha sido el conductor de Universitario de Deportes en dos de los títulos del segundo tricampeonato de su historia. El uruguayo no comenzó las temporadas 2023 y 2025 en el club, pero logró guiarlo hasta lo más alto en la Liga1, algo que destacan en la interna de la plantilla.

“Yo creo que en Jorge he encontrado uno de los mejores técnicos de toda mi carrera, sin duda, es un entrenador con mucha hambre de ganar cosas, te convence, te convence mucho y esa seguridad que transmite al jugador ayuda mucho. Creo que es la mejor decisión que pudo haber tomado la ‘U’ en ese 2023 la llegada de Jorge, creo que él le ha cambiado al equipo la cara y creo que es un gran responsable de este gran momento que tiene el club”, dijo Martín Pérez Guedes en entrevista con Fútbol Como Cancha.

La continuidad de Jorge Fossati

Jorge Fossati tiene un año más de contrato con Universitario, sin embargo, el técnico abre la puerta a entablar un diálogo con la directiva para decidir lo que sucederá con su futuro en el 2026. El plantel, en tanto, apoya la continuidad del experimentado entrenador.

“Jorge sabe lo que pensamos nosotros sobre él y este buen momento que estamos teniendo. Obviamente que a todo jugador nos gustaría que él se quede, pero ya pasa por decisión de cada uno. La verdad que es muy importante para nosotros que él haya vuelto y nos ayuda a lograr este tricampeonato importante para el club, para el hincha, para nosotros. Siempre estuvo muy muy cómodo, creo que el convencimiento que tiene sobre sobre este plantel fue muy determinante”, señaló Martín Pérez Guedes.

Los elogios para Alex Valera

Martín Pérez Guedes, tricampeón con Universitario y que la próxima temporada seguirá en el elenco crema, resaltó el aporte de Alex Valera, a quien califica como el mejor ‘9’ de la Liga1 Te Apuesto.

“Sin dudas. Alex no solo es goles, Alex es Garra, va a todas, para mí, sin dudas, es el mejor ‘9’ del fútbol peruano, pero lejos”, puntualizó el volante de 34 años.

“Alex Valera hace un sacrificio enorme por el equipo y eso es importante porque, como siempre dicen los entrenadores, el primer defensa es el delantero. Es un jugador que te da, no solamente goles, te da muchas cosas más”, concluyó sobre el goleador de la ‘U’ en la campaña.