"La cancha no está igual para todos": el mensaje de 'Pipo' Gorosito en su renovación con Alianza Lima

Néstor Gorosito se queda una temporada más en Alianza Lima. Este jueves se hizo oficial la renovación de contrato del entrenador argentino por todo el 2026, quien hizo un balance de su primera campaña con los íntimos, resaltando el recorrido en los certámenes internacionales entre la Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

“El club nos ha dado todo para poder desarrollarnos, tenemos un muy buen plantel. A nivel internacional nos fue bien, queríamos salir campeones, teníamos la ilusión, el equipo y las armas, pero desgraciadamente no lo concretamos. Jugamos 18 partidos en forma internacional y superando a rivales campeones de América como Boca y Gremio. Alianza dio la talla”, dijo en conferencia de prensa.

Pipo Gorosito y la diferencia con Universitario

Néstor Gorosito reflexionó respecto al rendimiento de Alianza Lima en la Liga1 Te Apuesto 2025, recordando el clásico con Universitario en Matute que terminó igualado por un gol sobre la hora de José Rivera, que para el técnico fue decisivo en la pelea por el Apertura.

“Debemos mejorar lo hecho en este torneo (Clausura), porque el anterior (Apertura) fue la última pelota de Rivera en nuestra cancha, con un jugador menos contra la ‘U’ (1-1). Ahí estuvo la diferencia de dos puntos que nos sacó Universitario y por eso quedaron primeros”, indicó.

El argentino también fue autocrítico con el desempeño blanquiazul en sus partidos jugados en condición de local.

“Debemos mejorar como cuerpo técnico y plantel la racha que viene de un par de años en el torneo de local, porque como visitantes fuimos los que más puntos sacamos. Debemos mejorar la performance en Matute”, mencionó.

Gorosito sobre la Liga1

Néstor Gorosito también hizo mención a que no ve equidad en la Liga1, considerando que hay “injusticias”, aunque apuntó que ello no tiene que ser un impedimento en la búsqueda del campeonato peruano.

“A la gente que anhela un poco más, y es lógico porque con esta camiseta siempre hay que ganar, estamos abocados en mejorar esa parte. No es que no le hemos dado importancia al torneo local, todo jugamos con lo mejor que teníamos. Hemos jugado 18 partidos (internacionales) y en el torneo local son 19, así que jugamos un torneo más. Nosotros sabemos que la cancha no está igual para todos los equipos, pero hay que imponerse a las injusticias y no tomarlo como si fuera un impedimento para llegar al objetivo de campeonar. Alianza siempre tiene que hacerlo en todo lo que juegue, local, internacional o amistoso. Nos encanta el desafío”, concluyó.