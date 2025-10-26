Universitario se motiva ante ADT: "Nuestra historia nunca se escribió en caminos fáciles" [VIDEO]

Universitario va con todo. Este domingo, el elenco crema juega ante ADT en Tarma por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

Así, en Universitario de Deportes tienen todo listo para visitar la altura tarmeña y sacar una victoria. Y es que el triunfo hará que los cremas ganen de manera matemática el Clausura y, en consecuencia, el ansiado tricampeonato de la mano de Jorge Fossati como director técnico.

A raíz de ello es que Universitario ya calienta su visita a ADT. Por medio de un video en redes sociales, los merengues se motivan para alcanzar un nuevo éxito en la Liga1.

Ⓤ𝗡𝗜𝗗𝗢𝗦 𝗽𝗼𝗿 𝘂𝗻 𝗻𝘂𝗲𝘃𝗼 𝘀𝘂𝗲𝗻̃𝗼 🫂.



𝗖𝗼𝗻 𝗚𝗔𝗥𝗥𝗔 𝘆 𝗣𝗔𝗦𝗜𝗢́𝗡 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝘀𝗲𝗴𝘂𝗶𝗿 𝗵𝗮𝗰𝗶𝗲𝗻𝗱𝗼 𝗵𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮 💪.#LaGarraDelÚnicoGrande pic.twitter.com/QyyLRJMNQD — Universitario (@Universitario) October 26, 2025

Un Universitario que quiere marcar época

"Nuestra historia nunca se escribió en caminos fáciles. Se escribió donde el aire falta, donde las piernas pesan... donde muchos bajan la cabeza, pero nosotros levantamos la frente", es lo que se escucha en la publicación de la 'U'.

El post del cuadro de Ate fue acompañado de imágenes como, por ejemplo, el golazo de Luis 'Beto' Carranza en la altura de Pasco, además de lo que fue el pasado título en Andahuaylas contra Los Chankas.

No podía faltar, además, el tremendo gol que marcó Horacio Calcaterra en el Universitario contra Alianza Lima en Matute por la vuelta de la final hace un par de temporadas.

"Hoy, una vez más, la vida nos invita a escribir otra página de grandeza y solo hay una forma de escribirla: con garra. Llevamos más de 100 años demostrando que no hay reto que nos haga retroceder. Que la garra que corre por nuestras venas no se aminlane con la altura", agregan.

Asimismo, añaden que "hoy, juguemos con garra. Y dale U toda la vida". Claro mensaje de unión de parte del plantel crema.

¿Dónde ver el ADT vs. Universitario en vivo vía TV y streaming?

El partido de Universitario contra ADT será transmitido por L1 Max y L1 Play. RPP te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730 AM, mientras que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.