André Carrillo volvió con triunfo: jugó en 1-0 de Corinthinas ante Vitória tras casi tres meses de baja por lesión

Otra vez en los terrenos de juego. André Carrillo, volante peruano de Corinthians, regresó con la camiseta de su conjunto luego de estar casi tres meses fuera de las canchas de una lesión.

El pasado sábado, André Carrillo fue titular en la victoria 1-0 de su conjunto contra Vitória en condición de visitante por la jornada 30 del Brasileirao 2025. El popular 'Culebra' estuvo desde el inicio en el cotejo que se llevó a cabo en el Estadio Manoel Barradas, ubicado en la ciudad de El Salvador

Carrillo no jugaba en el 'Timao' desde hace exactamente dos meses y 19 días. Su club, por medio de un comunicado, mencionó en su momento que el jugador sufrió una lesión en los ligamentos del tobillo zurdo. Incluso, tuvo que ser operado.

🇵🇪🔙



André Carrillo volta a estar à disposição de Dorival Júnior. 1️⃣9️⃣



Tamo junto, Carri! 👊🏽



📸 Fernando Bueno / Corinthians#SCCPxVIT#VaiCorinthians pic.twitter.com/vkEIvgvwMF — Corinthians (@Corinthians) October 25, 2025

André Carrillo, un referente en Corinthians

"André Carrillo vuelve a estar a disposición de Dorival Júnior. Vamos juntos, Carri", fue lo que escribió las redes sociales de su conjunto.

En lo que tiene que ver con el desarrollo del partido, la visita ganó con un solitario gol de Charles a los 87 minutos. Además, Breno Bidon vio la tarjeta roja directa en el 79'.

Con este resultado, el Corinthians de André Carrillo llega a los 39 puntos en la décima casilla del Brasileirao y se mantiene en la pelea por una clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores.

En tanto, la visita salió con una oncena titular conformada por Felipe Longo; Joao Pedro, Raniele, Gustavo Henrique; André Carrillo, Josef Martínez, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Matheus Bidu; Memphis Depay y Yuri Alberto.

¿André Carrillo sale de Corinthians?

Por otra parte, André Carrillo dio respuesta esta semana ante el supuesto interés del Internacional de Porto Alegre de tenerlo como fichaje 2026.

"Tengo contrato, la verdad es que estoy muy contento aquí. No he recibido ninguna oferta, ni los entrenadores Ramón ni Emiliano me han dicho nada. Hablo casi todos los días con ellos, tenemos muy buen relación", dijo el peruano.