En la previa ante Universitario: Agustín Graneros mostró deseo de jugar en un grande del fútbol peruano

Universitario quiere seguir con diferencia en la cima del Torneo Clausura 2025. Este miércoles, los cremas visitan a Alianza Atlético en el Estadio Mansiche de Trujillo.

Al frente, Universitario de Deportes tendrá a Agustín Graneros, delantero argentino de Alianza Atlético que tiene 11 goles en lo que de temporada. En la previa, el atacante 'churre' calentó el partido contra los merengues y espera sacar un nuevo triunfo en condición de local.

"A los tres grandes de Lima hemos ganado y aún no perdemos ante ninguno. Eso es meritorio para un club de provincia y ahora no debemos perder pisada", sostuvo el futbolista de Alianza Atlético a A Presión.

Agustín Graneros, Universitario y su meta en la Liga1

En otro momento, dio cuenta de la meta que se pusieron a inicios de temporada de la mano de Gerardo Ameli en la dirección técnica.

"Nuestro objetivo es clasificar a un torneo internacional. Es lo que nos propusimos y va a ser difícil, pero tenemos la meta bien clara en la cabeza y eso es importante", indicó el futbolista de Alianza Atlético.

Por último, mostró su deseo de ser parte de Universitario u otro club grande peruano en la próxima campaña, aunque indicó que actualmente se debe al conjunto piurano.

"Creo que estoy preparado y para más. Lo voy demostrando y ahora en mi equipo. Es un club muy grande y que siempre compite por títulos. Sería difícil (decirle que no ante una oferta)", dijo.

¿Dónde ver el Alianza Atlético vs Universitario en vivo por TV?

El partido de Universitario contra Alianza Atlético será transmitido por L1 Max y L1 Play. RPP te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730 AM, en tanto que la web RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.

Alianza Atlético vs Universitario: alineaciones posibles

Alianza Atlético: Diego Melián; Piero Guzmán, Jimmy Pérez, Federico Ilanes, Horacio Benincasa; José Villegas, Erick Perleche, Joel Lupu; Guillermo Larios, Anthony Gordillo y Miguel Graneros.

Universitario: Sebastián Britos; Anderson Santamaría, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Caravalí; Jairo Vélez y Alex Valera.