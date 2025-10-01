Con dos sensibles bajas: Universitario presentó lista de convocados para duelo clave contra Alianza Atlético

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario va por otra victoria. En el Estadio Mansiche de Trujillo, los cremas visitan este miércoles a Alianza Atlético por el Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

De cara a lo que será este partido en el norte del país, Universitario de Deportes tiene dos bajas confirmadas. La primera es la de Paolo Reyna, quien sufrió una fractura nasal en el cotejo en el que el elenco de Jorge Fossati le ganó 3-2 a Cusco FC en el Estadio Monumental.

Además, en Universitario es ausencia el volante Horacio Calcaterra ante Alianza Atlético. El popular 'Calca' presenta unas molestias y tiene una pequeña lesión (abductor). Quien regresa en la 'U' es Gabriel Costa, pues entrenó a la par de sus compañeros en los últimos días.

La lista de Universitario

De esta manera, la lista de convocados oficial del cuadro merengue tiene a Sebastián Britos, Aamet Calderón y Miguel Vargas como porteros.

En lo que respeta a los defensas están Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto, Aldo Corzo, César Inga y Williams Riveros.

Pasando a los volantes de Universitario, se citó a Jesús Castillo, Jairo Vélez, Gabriel Costa, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, Jorge Murrugarra, Andy Polo y José Carabalí.

Por último, pero no menos importante, en la 'U' tienen de delanteros a José Rivera, Diego Churín, Edison Flores, Alex Valera, Esteban Cruz y Nicolás Rengifo.

¿Dónde ver el Alianza Atlético vs Universitario en vivo por TV?

El partido será transmitido por L1 Max y L1 Play. RPP te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730 AM, en tanto que la web RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias. Inicia a las 6:30 p.m. horario peruano.

Alianza Atlético vs Universitario: alineaciones posibles

Alianza Atlético: Diego Melián; Piero Guzmán, Jimmy Pérez, Federico Ilanes, Horacio Benincasa; José Villegas, Erick Perleche, Joel Lupu; Guillermo Larios, Anthony Gordillo y Miguel Graneros.

Universitario: Sebastián Britos; Anderson Santamaría, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Caravalí; Jairo Vélez y Alex Valera.