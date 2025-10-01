Impresionante: Universitario recibió banderazo de sus hinchas previo a partido ante Alianza Atlético [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

No vale pestañear. Este miércoles, Universitario visita a Alianza Atlético en la ciudad de Trujillo desde las 6:00 p.m. en lo que será un cotejo vital para los cremas en la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

Y es que Cusco FC le ganó a Deportivo Garcilaso, por lo que ahora está otra vez a dos puntos de Universitario de Deportes en la pelea por la cima del campeonato. Por ello es que los cremas deben vencer en el Estadio Mansiche para volver a gozar de cinco unidades de ventaja.

Así, en la previa, los hinchas de Universitario dieron su apoyo al elenco que dirige el director técnico uruguayo Jorge Fossati, a solo horas de visitar a los 'churres'.

Así fue el banderazo de los hinchas de la 'U'. | Fuente: @SoyHinchaDeLaU

Universitario y la previa contra Alianza Atlético

Los fanáticos de la 'U' se dieron cita en el hotel de concentración merengue el martes por la noche, todo para el tradicional banderazo'.

A ritmo de bombos, platillos y las infaltables bengalas es que los hinchas del actual bicampeón de la liga peruana de primera división mostraron su respaldo al conjunto crema.

No todo quedó allí porque los jugadores de Universitario, según publicaron las mismas redes sociales del club estudiantil, agradecieron el gesto. Aparecieron en el balcón del Hotel Hilton y con aplausos mostraron su respecto a los fanáticos.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que en el Apertura, el cuadro de Alianza Atlético se impuso en el Monumental. Los hombres de Fossati buscarán revancha, ahora fuera de casa.

¿Dónde ver el Alianza Atlético vs Universitario en vivo por TV?

El partido será transmitido por L1 Max y L1 Play. RPP te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730 AM, en tanto que la web RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.

Alianza Atlético vs Universitario: alineaciones posibles

Alianza Atlético: Diego Melián; Piero Guzmán, Jimmy Pérez, Federico Ilanes, Horacio Benincasa; José Villegas, Erick Perleche, Joel Lupu; Guillermo Larios, Anthony Gordillo y Miguel Graneros.

Universitario: Sebastián Britos; Anderson Santamaría, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Caravalí; Jairo Vélez y Alex Valera.