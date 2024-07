Un París 2024 en el foco: 10 atletas a seguir en la nueva edición de los Juegos Olímpicos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

De manera oficial se dio inicio a París 2024 este 26 de julio en tierras galas. Si bien las competencias empezaron en disciplinas como el fútbol y Rugby 7, los fuegos reventaron con la inauguración en el Río Sena y sus inmediaciones.

Perú, como era de esperarse, tendrá presencia en lo que son los Juegos Olímpicos París 2024. Y es que la delegación nacional está representada por atletas como Sol Aguirre, Juan Miguel Postigos, María Luia Doig, César Rodríguez y Kimberly García. Justamente, esta última es la que apunta a darnos una medalla en lo que tiene que ver con la marcha atlética.

Al igual que ella, hay otros deportistas favoritos a ganar preseas en París 2024, entre los que destacan las nacionalidades de Estados Unidos y Cuba. Ante ello, ¿de quiénes hay que estar pendientes a lo largo de la cita olímpica? Aquí te damos algunos nombres que debes apuntar sí o sí.

RPP Deportes en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis!

París 2024 y los atletas imperdibles en los nuevos Juegos Olímpicos

Shericka Jackson: en las últimas publicaciones en las redes sociales oficiales del evento olímpíco, la jamaiquina es calificada como "la mujer más rápida en la actualidad". Y no es para menos porque se quedó con el primer lugar del último Mundial de Atletismo 2023 en los 200 metros planos, siendo dos veces campeona de todo el planeta.

Tiene un récord de 21,41 segundos en la distancia en mención y si bien su clara meta es obtener la presea dorada en los Juegos Olímpicos París 2024, bajar ese número está como uno de sus claros objetivos. En Tokio 2020 era una de las favoritas, pero quedó fuera en la etapa preliminar.

Shericka Jackson también ha sido parte de Mundiales Juveniles de Atletismo. | Fuente: AFP via Getty | Fotógrafo: ALI GRADISCHER

Mijain López: el nacido el 20 de agosto de 1982 en Pinar del Río, Cuba, está a tan solo una presea quedar quedar en los libros de historia a lo largo de todos los Juegos Olímpicos. Lo suyo es la lucha grecorromana y en París 2024 es el claro favorito para imponerse en esta categoría.

Tiene cuatro medallas de oro alcanzadas en pasadas citas olímpicas (Pekín 2008, Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020) y si alcanza un nuevo éxito a sus 42 años de edad el atleta caribeño será el primero en alcanzar cinco preseas doradas consecutivas en la misma cantidad de eventos, superando nada más y nada menos que a Michael Phelps.

"Sigo siendo el mismo, humilde y sencillo. Todos los que me siguen saben que soy un atleta que se entrega al 100 % en el deporte. Sigo siendo el mismo", dijo 'El Terrible' en la previa.

Mijain López empezó con la luche libre a los diez años de edad. | Fuente: EFE

Sha'Carri Richardson: imagina que estás lista para participar de unos Juegos Olímpicos y que te quedes con las ganas tan solo a días del evento porque diste positivo a cannabis (marihuana). Eso fue lo que le pasó a la velocista estadounidense antes de Tokio 2020, por lo que en París 2024 tiene sed de reivindicarse no solo ante los suyos, sino ante sí misma.

Estará en los presentes Juegos Olímpicos en los 4x100 metros por relevos, además de los 100 metros planos. En esta última carrera también podría chocar ante la jamaiquina Shericka Jackson.

Sha'Carri Richardson (izquierda) también estudia en la Louisiana State University. | Fuente: AFP | Fotógrafo: CHRISTIAN PETERSEN

Noah Lyles: en su momento, el corredor de Estados Unidos se volvió viral por cuestionar la condición de "campeones mundiales" que utiliza la NBA para saludar a sus campeones. "¿Campeones del mundo de qué? ¿De Estados Unidos? No me malinterpreten. Yo amo a mi país, a veces; pero no somos el mundo. El Mundial de Atletismo sí es el mundo. Aquí tenemos a casi todos los países peleando, llevando las banderas. No hay banderas en la NBA", fue lo que dijo en 2023.

Fuera de la pista atlética es todo un protagonista con sus extravagantes looks, pero en los Juegos Olímpicos de este año tiene la mirada clavada en la medalla dorada en los 100 y 200 metros planos.

Noah Lyles (centro) quedó primero en el Mundial de Atletismo 2023 en los 100 metros planos. | Fuente: EFE | Fotógrafo: ANDY RAIN

Kimberly García: ¿qué más se puede decir de la marchista peruana que en los últimos años le ha regalado grandes alegrías a todo un país en lo que tiene que ver con el atletismo?

Nacida en el año 1993 en la ciudad de Huancayo, en las alturas, alcanzó el primer puesto en el Mundial de Atletismo 2022 en marcha de 20 kilómetros, optando el mismo lugar en la competencia de los 35 kilómetros. No todo quedó allí porque un año después obtuvo la presea plateada en esta última categoría, además de lograr la medalla de oro en los Juegos Panamericanos.

En París 2024 será parte de los 20 kilómetros de marcha atlética (además de la marcha en relevos mixtos) y es una de las favoritas para quedarse con el primer lugar. ¡Vamos, Kimberly!

El vóley y la gimnasia fueron los deportes iniciales para Kimberly García. | Fuente: AFP via Getty | Fotógrafo: CHRISTIAN PETERSEN

Neeraj Chopra: todo India estará más que concentrada en lo que será la participación del deportista que actualmente tiene 26 años de edad. Y es que es el vigente oro olímpico en jabalina al consagrarse en Tokio, además de ser la primera y única medalla dorada -hasta el momento- en su nación.

En lo que fue su participación en tierras asiáticas hace tres años quedó por encima de otros referentes como Jakub Vadlejch, Vitezslav Vesely y Julian Weber. Además, su mejor marca es de 88,07 metros en un campeonato celebrado en Patiala en el año 2021.

En mayo de 2023, Neeraj Chopra alcanzó el número en la disciplina de jabalina mundial. | Fuente: AFP via Getty | Fotógrafo: PATRICK SMITH

Kevin Quintero: desde chico, andar en bicicleta siempre fue lo suyo gracias a su abuela que lo llevaba a competir cuando era un niño y ahora, con 25 años de edad y de cara a París 2024, es una de las cartas de Colombia en la búsqueda de una medalla dorada en ciclismo en pista.

En este año logró el título mundial en keirin masculino en lo que fue el UCI Cycling World Championships y en tierras francesas será su segunda participación en los Juegos Olímpicos, tras su desempeño en Tokio 2020, en donde alcanzó las semifinales.

El colombiano Kevin Quintero es una de las promesas de medalla para su país en París 2024. | Fuente: AFP

Neisi Dajomes: Ecuador se tiene fe para los Juegos Olímpicos 2024 y eso se debe a su pesista, considerada una de las mejores de la historia. En Río 2016 sorprendió al quedar en el séptimo lugar, en tanto que en tierras japonesas (Tokio) puso a su país en todo lo alto al tocar la presea dorada.

Fue la primera mujer ecuatoriana en ganar una medalla olímpica y su incursión en este deporte se lo debe, en parte, a su hermano Javier ya que siguió los pasos de este último. Lo vio competir cuando tenía 11 años y desde ese momento incursionó, de a pocos, en el mundo de las pesas.

Dajomes con su medalla dorada en los pasados Juegos Olímpicos. | Fuente: EFE

Eliud Kipchoge: no es un secreto decir que los mejores maratonistas a lo largo de la historia son los provenientes de África. El caso de Eliud (nacido en Kenia en 1984) no es la excepción porque ha ganado las medallas de oro masculinas en Río 2016 y Tokio 2020, y puede hacer historia en París 2024 porque, de quedar primero, será el primero en ganar esta categoría tres veces consecutivas.

Todo ha sido en ascenso para él debido a que en Atenas 2004 logró la medalla de bronce, mientras que cuatro años más tarde en Pekín fue segundo. Además, tiene un Campeonato Mundial en 2003, precisamente en la capital francesa.

Eliud Kipchoge tiene dos medallas en el Mundial de Atletismo. | Fuente: EFE

Rayssa Leal: ser una de las mejores en el deporte del skate no solo la ha llevado a tener una zapatilla con su propia nombre en colaboración con Nike SB, sino que con 16 años va como firme candidata en el skate femenina de los Juegos Olímpicos París 2024. Incluso, la nacida en Maranhao (Brasil) se volvió viral por un video cuando tenía 7 años, imágenes que fueron compartidas por el mismísimo Tony Hawk, leyenda viva del deporte de las cuatro ruedas sobre una tabla.

Será, en tierras francesas, su segunda cita olímpica luego de ser parte en la pasada edición de Tokio, en donde sorprendió a todo el mundo al lograr la medalla de plata. ¿Sera este año el de la coronación?

Un 4 de enero es que nació Rayssa Leal. | Fuente: AFP | Fotógrafo: JEFF PACHOUD

NUESTROS PODCAST

¿Qué ocasionó la extinción de buitres en la India?

La casi extinción de los buitres de la India pudo haber provocado la muerte de medio millón de personas en solo 5 años… ¿Qué ocurrió?