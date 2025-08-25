Álvaro Barco criticó duramente a Alianza Lima: "Me parece absurdo que el empate lo festejen"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario igualó 0-0 ante Alianza Lima y perdió una gran chance de consolidarse en la cima del Torneo Clausura 2025. El entrenador Jorge Fossati y los jugadores acabaron con un sabor amargo por no conseguir el triunfo en el estadio Monumental.

A ellos se sumó el director deportivo del club, Álvaro Barco, que destacó el juego de los dirigidos por Fossati. “Perdimos una gran oportunidad. Orgulloso por el esfuerzo de este equipo, que se ha comportado a gran altura, mucho mejor que el otro equipo. Aprovecho a para felicitar a los jugadores en el tema físico”, indicó.

Barco, que como futbolista jugó más de un clásico, criticó la reacción de los jugadores de Alianza por conseguir el empate.

“El otro equipo firmaba el empate, los cambios reflejaban lo que pretendían. Al final me parece absurdo que el empate lo festejen porque ellos necesitaban los puntos. Nosotros no nos vamos contentos porque jugamos de local, tuvimos un hombre más, lo intentamos, pero no pudimos concretar”, agregó.

Universitario arremetió contra arbitraje

Álvaro Barco también acabó inconforme por la actuación del árbitro Jordi Espinoza. “No estuvo a la altura, pensé que iba a ser mucho mejor. Esa diversidad de criterios de amarillas, complican las cosas, hacen que los jugadores no entiendan decisiones y genera momentos complicados. El partido debió jugarse muchos más minutos. El arbitraje no fue determinante, pero no me gustó mucho”, culminó.