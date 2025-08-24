Últimas Noticias
Carlos Zambrano tras el empate con Universitario: "El resultado fue justo"

Carlos Zambrano disputó los 90 minutos en el empate ante Universitario.
Carlos Zambrano disputó los 90 minutos en el empate ante Universitario. | Fuente: Facebook | Fotógrafo: @Liga1TeApuesto
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

"No importa jugar bonito o feo, lo importante es ganar. Pero, en este caso, si no se puede ganar, hay que mantener el cero atrás", indicó Carlos Zambrano tras el 0-0 con Universitario.

Satisfecho con el empate. Carlos Zambrano, defensa de Alianza Lima, aseguró que el 0-0 con Universitario es un buen resultado por cómo se dio el partido.

En conferencia de prensa, el Kaiser indicó que la 'U' los presionó muy bien en el primer tiempo. Y si bien lograron emparejar las acciones en el segundo, aunque la expulsión de Kevin Quevedo los complicó.

"En el primer tiempo, la 'U' nos jugó bien, nos presionó bien. Nos faltó juntarnos más en el medio. Pero, aun así, no han tenido una clara ni nos han dominado", indicó en un inicio.

"El segundo tiempo intentamos jugar más, tuvimos más la pelota, propusimos un poco. Ya con la expulsión se nos complicó. Al frente teníamos a un gran rival, que se respeta, pero creo que cuando no se puede ganar, lo importante no es perder. Siendo realista, no nos ocasionaron una clara, fuimos defensivamente fuertes. Tenemos que seguir pensando en los próximos partidos, nada más", complementó.

"Pienso lo mismo: que el resultado fue justo. Fue un clásico muy trabado, muy peleado. Creo que en los 90 minutos se trabó mucho el partido. El árbitro cortó también un poco el partido, pero así son los clásicos: no importa jugar bonito o feo, lo importante es ganar. Pero, en este caso, como lo repito, si no se puede ganar, hay que mantener el cero atrás", argumentó.

Carlos Zambrano habló sobre el arbitraje

Por otro lado, indicó que el árbitro no hizo un mal partido y pidió no hablar más que los arbitrajes.

"Creo que el árbitro no hizo un mal partido. Claro que las expulsiones cuestan, y ahí uno se pone a pensar si estás haciendo las cosas mal, pero hay que dejar a un lado eso", dijo al inicio.

"Al final, la entrega que puso el grupo en cada momento, nos deja tranquilo porque, al final, con diez jugadores, por más que la U tuvo la posición, no nos dañó mucho. Hay que dejar de hablar de los árbitros", complementó.

Carlos Zambrano Alianza Lima Universitario de Deportes Universitario vs Alianza Lima Liga 1 Liga 1 Te Apuesto

