Expulsado Kevin Quevedo en Alianza Lima por plancha sobre el rostro de José Carabalí (VIDEO)

Kevin Quevedo dejó con uno menos a Alianza Lima tras impactar su botín sobre el rostro del ecuatoriano José Carabalí.
La nueva edición del clásico del fútbol peruano entre Universitario de Deportes y Alianza Lima estuvo marcado rápidamente por el juego fuerte. Los protagonistas de los ‘compadres’ desde el primer momento lucharon con todo en cada acción y esto hacía prever la opción de que un expulsado haya en el Estadio Monumental.
Y fue así. Kevin Quevedo vio la tarjea roja, dejando a Alianza Lima con un futbolista menos con la mayor parte del segundo tiempo todavía por disputarse. Una acción temeraria le costó al atacante tener que irse a las duchas antes de tiempo.
¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más.
Expulsado Kevin Quevedo ante Universitario
Sobre los 17’ del segundo tiempo, Miguel Trauco hizo un cambio de orientación hacia el sector derecho, buscando profundizar con Kevin Quevedo.
Con ese servicio alto, Kevin Quevedo saltó para intentar controlar la pelota en el aire. El atacante de Alianza elevó su pierna sin percatarse que tenía detrás a José Carabalí, quien ya se alistaba para despejar.
Quevedo impactó su botín a la altura del rostro del ecuatoriano, por lo que el árbitro Jordi Espinoza no dudó en mostrarle de inmediato la tarjeta roja.
Es la segunda expulsión de Kevin Quevedo en un clásico del fútbol peruano. La primera vez que en estos escenarios tuvo que irse antes de tiempo fue en agosto del 2018, cuando se enfrentaron en el Estadio Nacional. Ese duelo terminó empatado 1-1 y el árbitro que le mostró la roja fue Kevin Ortega.
Universitario vs Alianza Lima: así formaron en el clásico
Universitario: Sebastián Britos; César Inga, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto; Andy Polo ©, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí Edison Flores y Alex Valera. DT: Jorge Fossati.
Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Alessandro Burlamaqui, Sergio Peña; Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Hernán Barcos ©. DT: Néstor Gorosito.