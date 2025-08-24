Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 24 de agosto | "Esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Les digo que muchos intentarán entrar y no podrán"
EP 1057 • 12:33
Espacio Vital
Espacio Vital
Cáncer sin guía: los vacíos que ponen en riesgo tu tratamiento
EP 618 • 24:26
Informes RPP
Informes RPP
Día del Café Peruano: el reto de conquistar el mercado local e internacional
EP 1322 • 03:43

Expulsado Kevin Quevedo en Alianza Lima por plancha sobre el rostro de José Carabalí (VIDEO)

Kevin Quevedo fue expulsado por segunda vez en un clásico
Kevin Quevedo fue expulsado por segunda vez en un clásico | Fuente: Captura
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Kevin Quevedo dejó con uno menos a Alianza Lima tras impactar su botín sobre el rostro del ecuatoriano José Carabalí.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La nueva edición del clásico del fútbol peruano entre Universitario de Deportes y Alianza Lima estuvo marcado rápidamente por el juego fuerte. Los protagonistas de los ‘compadres’ desde el primer momento lucharon con todo en cada acción y esto hacía prever la opción de que un expulsado haya en el Estadio Monumental.

Y fue así. Kevin Quevedo vio la tarjea roja, dejando a Alianza Lima con un futbolista menos con la mayor parte del segundo tiempo todavía por disputarse. Una acción temeraria le costó al atacante tener que irse a las duchas antes de tiempo.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

Expulsado Kevin Quevedo ante Universitario

Sobre los 17’ del segundo tiempo, Miguel Trauco hizo un cambio de orientación hacia el sector derecho, buscando profundizar con Kevin Quevedo.

Con ese servicio alto, Kevin Quevedo saltó para intentar controlar la pelota en el aire. El atacante de Alianza elevó su pierna sin percatarse que tenía detrás a José Carabalí, quien ya se alistaba para despejar.

Quevedo impactó su botín a la altura del rostro del ecuatoriano, por lo que el árbitro Jordi Espinoza no dudó en mostrarle de inmediato la tarjeta roja.

Es la segunda expulsión de Kevin Quevedo en un clásico del fútbol peruano. La primera vez que en estos escenarios tuvo que irse antes de tiempo fue en agosto del 2018, cuando se enfrentaron en el Estadio Nacional. Ese duelo terminó empatado 1-1 y el árbitro que le mostró la roja fue Kevin Ortega.

La falta de Kevin Quevedo que le costó la tarjeta roja en el clásico
La falta de Kevin Quevedo que le costó la tarjeta roja en el clásico | Fuente: GOLPERÚ

Universitario vs Alianza Lima: así formaron en el clásico

Universitario: Sebastián Britos; César Inga, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto; Andy Polo ©, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí Edison Flores y Alex Valera. DT: Jorge Fossati.

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Alessandro Burlamaqui, Sergio Peña; Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Hernán Barcos ©. DT: Néstor Gorosito.

Te recomendamos

Video recomendado

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!
Tags
Kevin Quevedo Universitario de Deportes José Carabalí Alianza Lima Universitario vs Alianza Lima Videos más vistos Liga 1 Liga 1 Te Apuesto Fútbol Peruano

Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA