Anderson Santamaría: "Es un empate que nos sabe a muy poco, Alianza no pateó a nuestro arco"

Universitario de Deportes y Alianza Lima empataron 0-0 este domingo en el Estadio Monumental en una nueva edición del clásico del fútbol peruano. Los ‘compadres’ repartieron puntos, aunque los cremas mantienen su invicto y lideran en solitario el Torneo Clausura.

“Es un empate que nos sabe a muy poco. Estoy molesto, ellos no patearon al arco, y cuando fuimos 11 contra 10 generamos más, pero lamentablemente no entraron. La obligación era ganar hoy, el entrenador puso todo adelante, pero no se concretó. Dejamos escapar 2 puntos en casa, aquí queremos ganar todo”, dijo el defensa Anderson Santamaría en GOLPERÚ.

Anderson Santamaría fue una de las novedades en la alineación que envió Jorge Fossati, compartiendo la zaga junto a César Inga y Matías Di Benedetto.

Clásico igualado

El clásico no tuvo goles, pero sí expulsados. Kevin Quevedo vio la tarjeta roja antes de la mitad del segundo tiempo por una falta sobre José Carabalí. En los descuentos, Renzo Garcés también dejó el campo luego de una agresión sobre José Rivera.

Universitario no pudo aprovechar en el resultado el quedarse con ventaja numérica, aunque Anderson Santamaría valoró el rendimiento de su elenco en el clásico.

“Alianza es un equipo que sabe a lo que juega, tiene jugadores de selección, con experiencia. Vinieron a esperar, quisieron jugar al contragolpe, pero siempre estuvimos bien parados. No recuerdo ninguna opción de ellos”, señaló.

Universitario y Alianza igualaron los dos clásicos de la temporada 2025Fuente: Liga 1

