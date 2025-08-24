Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 24 de agosto | "Esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Les digo que muchos intentarán entrar y no podrán"
EP 1057 • 12:33
Espacio Vital
Espacio Vital
Cáncer sin guía: los vacíos que ponen en riesgo tu tratamiento
EP 618 • 24:26
Informes RPP
Informes RPP
Día del Café Peruano: el reto de conquistar el mercado local e internacional
EP 1322 • 03:43

Anderson Santamaría: "Es un empate que nos sabe a muy poco, Alianza no pateó a nuestro arco"

Anderson Santamaría debutó en los clásicos del fútbol peruano
Anderson Santamaría debutó en los clásicos del fútbol peruano | Fuente: Liga 1
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

El defensa de Universitario mostró su descontento por el empate sin goles con Alianza Lima en el clásico del fútbol peruano.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario de Deportes y Alianza Lima empataron 0-0 este domingo en el Estadio Monumental en una nueva edición del clásico del fútbol peruano. Los ‘compadres’ repartieron puntos, aunque los cremas mantienen su invicto y lideran en solitario el Torneo Clausura.

“Es un empate que nos sabe a muy poco. Estoy molesto, ellos no patearon al arco, y cuando fuimos 11 contra 10 generamos más, pero lamentablemente no entraron. La obligación era ganar hoy, el entrenador puso todo adelante, pero no se concretó. Dejamos escapar 2 puntos en casa, aquí queremos ganar todo”, dijo el defensa Anderson Santamaría en GOLPERÚ.

Anderson Santamaría fue una de las novedades en la alineación que envió Jorge Fossati, compartiendo la zaga junto a César Inga y Matías Di Benedetto.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

Clásico igualado

El clásico no tuvo goles, pero sí expulsados. Kevin Quevedo vio la tarjeta roja antes de la mitad del segundo tiempo por una falta sobre José Carabalí. En los descuentos, Renzo Garcés también dejó el campo luego de una agresión sobre José Rivera.

Universitario no pudo aprovechar en el resultado el quedarse con ventaja numérica, aunque Anderson Santamaría valoró el rendimiento de su elenco en el clásico.

“Alianza es un equipo que sabe a lo que juega, tiene jugadores de selección, con experiencia. Vinieron a esperar, quisieron jugar al contragolpe, pero siempre estuvimos bien parados. No recuerdo ninguna opción de ellos”, señaló.

Universitario y Alianza igualaron los dos clásicos de la temporada 2025

Universitario y Alianza igualaron los dos clásicos de la temporada 2025Fuente: Liga 1

¿Cómo quedó la tabla del Torneo Clausura tras el clásico del fútbol peruano?

 EquiposPJGEPGFGCDGPuntos
1Universitario7430114+715
2Sporting Cristal6420132+1114
3Cusco FC541071+613
4Deportivo Garcilaso734094+513
5Alianza Lima733175+212
6Sport Huancayo7232101009
7FBC Melgar723278-19
8Los Chankas5302811-39
9Cienciano622275+28
10Alianza Universidad621379-27
11ADT621359-47
12Alianza Atlético513132+16
13Juan Pablo II613288-26
14Comerciantes Unidos6122610-35
15Atlético Grau6123711-45
16Ayacucho FC611459-44
17Sport Boys711529-74
18UTC502348-42

Te recomendamos

Video recomendado

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!
Tags
Universitario de Deportes Alianza Lima Universitario vs Alianza Lima Liga 1 Liga 1 Te Apuesto Fútbol Peruano Anderson Santamaría

Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA