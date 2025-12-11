Voz de protesta: Alianza Lima se quejó por jugar la final de la Liga Femenina 2025 en VIDU

Hay polémica. Este sábado, Universitario recibe a Alianza Lima en lo que será la vuelta de la gran final de la Liga Femenina 2025.

Y es que Universitario de Deportes anunció que el partido será en VIDU ya que Campo Mar está suspendido por hechos que se dieron en la final del Clausura. A raíz de ello es que desde Alianza Lima han mostrado su disconformidad por la sede para conocer al campeón de esta nueva temporada.

"Alianza expresa su absoluto rechazo a la programación del cotejo de vuelta de la final de la Liga Femenina en VIDU, recinto colindante a Campo Mar, instalación recientemente sancionada por la Comisión de Disciplina (confirmada por el Tribunal de Apelaciones) por lamentables y vergonzosos hechos ocurridos en el partido anterior entre nuestro club y Universitario", indican en un comunicado.

Se viene el Universitario contra Alianza Lima

Asimismo, criticaron la decisión de parte de las autoridades para que el cotejo se juegue en el recinto en mención.

"Es negligente que se opte nuevamente por un espacio que ya demostró no cumplir con las condiciones mínimas de seguridad ni los protocolos que exige un cotejo de esta envergadura, considerando además el antecedente inmediato de hace unas semanas que incluso derivó en acciones legales emprendidas por nuestra institución", agregaron desde La Victoria.

En tanto, en Alianza Lima manifestaron las medidas que tomarán para llegar a VIDU y jugar la vuelta de la Liga Femenina en esta temporada 2025.

"Alianza Lima deja constancia formal de su posición ante la Liga y las autoridades competentes, y asistirá al encuentro con inversión propia en seguridad y las herramientas legales pertinentes para verificar fehacientemente que el cumplimiento del ingreso permitido sea estricto y que no se repita lo ocurrido anteriormente, donde la normativa fue claramente vulnerada", añaden en el elenco íntimo.

En lo que fue la ida en el Alejandro Villanueva de La Victoria, Silvani Silva, Sandy Dorador y Grace Cagnina, a los 16, 29 y 89 minutos respectivamente, se encargaron de anotar a favor de Alianza. Por su parte, la colombiana Catalina Usme, con un tiro de penal en el 48', puso el descuento para las 'Leonas' en Universitario (3-1).

Universitario vs Alianza Lima: posibles alineaciones en VIDU

Universitario: Bórquez; Espino, Herrera, Castañeda, S. Flores; Arévalo, Usme, Cisneros, Novoa; Campoverde y Páez.

Alianza Lima: Sánchez; Cagnina, Molina, Reyes, Azabache; Flores, Marques, Oliveira; Porras, Padilla y Dorador.