Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Con Universitario vs Alianza Lima: programación y horarios de la fecha 7 del Torneo Clausura

Universitario vs Alianza Lima por la Liga1.
Universitario vs Alianza Lima por la Liga1. | Fuente: Universitario - Alianza
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Conoce los detalles de la primera jornada del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto. ¿Cuáles serán los principales duelos?

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Desde el viernes 25 de agosto se reiniciará la Liga1 Te Apuesto con el desarrollo de la fecha 7 del Torneo Clausura 2025, en la que Sporting Cristal es el líder del certamen bajo la batuta de Paulo Autuori.

El equipo celeste espera alargar la racha de triunfos cuando reciba el sábado a UTC, en el estadio Alberto Gallardo. Llega de ganar por 3-1 a Binacional de visitante.

Hay que resaltar, que el juego más importante de la jornada lo protagonizarán Universitario y Alianza Lima, que disputarán una edición más del clásico del fútbol peruano. El choque se disputará el domingo en el estadio Monumental, que contará con miles de hinchas cremas alentando a los suyos.

Cusco FC, por su parte, visitará a Juan Pablo II en Chongoyape. El cuadro cusqueño, que ya descanso en el Clausura, sumó cinco triunfos en igual número de partidos. Su última victoria lo lleva ocupar en la segunda posición del Clausura.

Programación de la fecha 7 del Torneo Clausura 2025

Viernes 22 de agosto

1:00 p.m. - Ayacucho vs Binacional (Estadio Las Américas - Ayacucho)

3:15 p.m. - Juan Pablo II vs Cusco FC (Complejo Deportivo Juan Pablo II - Chongoyape)


Sábado 19 de julio

11:00 a.m. - Sporting Cristal vs UTC (Estadio Alberto Gallardo - Lima)

1:15 p.m. - Los Chankas vs Sport Boys (Estadio Los Chankas - Andahuaylas)

3:30 p.m. - Comerciantes Unidos vs Alianza Universidad (Estadio Juan Maldonado - Cutervo)

6:00 p.m. - Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo (Estadio Inca Garcilaso de la Vega - Cusco)


Domingo 20 de julio

1:00 p.m. - ADT vs Melgar (Estadio Unión Tarma)

3:15 p.m. Cienciano vs. Atlético Grau (Estadio Inca Garcilaso de la Vega - Cusco)

5:30 p.m. Universitario vs Alianza Lima (Estadio Monumental - Lima)


Descansa: Alianza Atlético

Te recomendamos

Video recomendado

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!
Tags
Universitario de Deportes Alianza Lima Liga1 Fútbol Peruano

Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA