Con Universitario vs Alianza Lima: programación y horarios de la fecha 7 del Torneo Clausura

Conoce los detalles de la primera jornada del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto.

Desde el viernes 25 de agosto se reiniciará la Liga1 Te Apuesto con el desarrollo de la fecha 7 del Torneo Clausura 2025, en la que Sporting Cristal es el líder del certamen bajo la batuta de Paulo Autuori.

El equipo celeste espera alargar la racha de triunfos cuando reciba el sábado a UTC, en el estadio Alberto Gallardo. Llega de ganar por 3-1 a Binacional de visitante.

Hay que resaltar, que el juego más importante de la jornada lo protagonizarán Universitario y Alianza Lima, que disputarán una edición más del clásico del fútbol peruano. El choque se disputará el domingo en el estadio Monumental, que contará con miles de hinchas cremas alentando a los suyos.

Cusco FC, por su parte, visitará a Juan Pablo II en Chongoyape. El cuadro cusqueño, que ya descanso en el Clausura, sumó cinco triunfos en igual número de partidos. Su última victoria lo lleva ocupar en la segunda posición del Clausura.

Programación de la fecha 7 del Torneo Clausura 2025

Viernes 22 de agosto

1:00 p.m. - Ayacucho vs Binacional (Estadio Las Américas - Ayacucho)

3:15 p.m. - Juan Pablo II vs Cusco FC (Complejo Deportivo Juan Pablo II - Chongoyape)





Sábado 19 de julio

11:00 a.m. - Sporting Cristal vs UTC (Estadio Alberto Gallardo - Lima)

1:15 p.m. - Los Chankas vs Sport Boys (Estadio Los Chankas - Andahuaylas)

3:30 p.m. - Comerciantes Unidos vs Alianza Universidad (Estadio Juan Maldonado - Cutervo)

6:00 p.m. - Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo (Estadio Inca Garcilaso de la Vega - Cusco)





Domingo 20 de julio

1:00 p.m. - ADT vs Melgar (Estadio Unión Tarma)

3:15 p.m. Cienciano vs. Atlético Grau (Estadio Inca Garcilaso de la Vega - Cusco)

5:30 p.m. Universitario vs Alianza Lima (Estadio Monumental - Lima)





Descansa: Alianza Atlético