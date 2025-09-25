Apunta a ser un lleno monumental: Universitario ha vendido más de 50 mil entradas ante Cusco FC

Se esperan cerca de 60 mil hinchas de Universitario de cara al partido clave contra Cusco FC por el Torneo Clausura 2025.
Universitario va con todo. Este sábado (6:00 p.m. horario peruano), los cremas reciben a Cusco FC en el Estadio Monumental por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.
El partido es de alta expectativa porque Universitario de Deportes es el líder del campeonato y busca el 'bi. El equipo que dirige Jorge Fossati, si gana, le sacará cinco puntos de ventaja a Cusco, mientras que si la visita vence en esta oportunidad tendrá una unidad más que los merengues.
Por ello, la hinchada de Universitario ha puesto de su parte y, hasta el momento, ha comprado una gran cantidad de entradas de cara a lo que será el trascendental enfrentamiento contra el elenco dorado.
¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, tours a estadios y mucho más.
Universitario tendrá el apoyo de su gente contra Cusco FC
"Ya llegó tu hinchada, Universitario. Ya son más de 50 mil los cremas confirmados, entre tribunas y palcos, para nuestro partido ante Cusco FC en el Monumental", es lo que indica la 'U' por medio de sus redesa sociales.
Las tribunas que están agotadas son las de Norte, Sur y Oriente. Quedan aún de Occidente y Butacas Negras.
Por otra parte, el director técnico de Universitario, Jorge Fossati, destacó a Cusco FC en la previa, aunque consideró que hay motivación en sus dirigidos para sacar la victoria en casa.
"Este partido tiene la particularidad que es contra uno de los rivales directos. No es el único. Tiene ese plus de importancia y ellos son un equipo que tiene una idea clara y lo hace bien. Cuenta con cualidades y, con todo respeto, también debilidades", indicó el también exentrenador de la Selección Peruana.
Hay que tener en cuenta que, en el Apertura, el club cusqueño ganó 2-0 en el Estadio Garcilaso de la Vega.
Programación de la fecha 11 del Torneo Clausura 2025
Jueves 25 de septiembre
Ayacucho FC vs. Juan Pablo II
- Hora: 3:00 p.m.
- Estadio: Las Américas
Deportivo Garcilaso vs. UTC
- Hora: 7:00 p.m.
- Estadio: Inca Garcilaso de la Vega
Viernes 29 de septiembre
Alianza Universidad vs. Sport Boys
- Hora: 11:00 a.m.
- Estadio: Heraclio Tapia
ADT vs. Alianza Atlético
- Hora: 1:15 p.m.
- Estadio: Unión Tarma
Atlético Grau vs. Sport Huancayo
- Hora: 3:30 p.m.
- Estadio: Campeones del 36
Sábado 27 de septiembre
Comerciantes Unidos vs. Melgar
- Hora: 3:00 p.m.
- Estadio: Juan Maldonado
Universitario vs. Cusco FC
- Hora: 6:00 p.m.
- Estadio: Monumental
Domingo 28 de septiembre
Cienciano vs. Alianza Lima
- Hora: 6:00 p.m.
- Estadio: Inca Garcilaso de la Vega
Descansan: Los Chankas y Sporting Cristal