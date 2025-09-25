Apunta a ser un lleno monumental: Universitario ha vendido más de 50 mil entradas ante Cusco FC

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario va con todo. Este sábado (6:00 p.m. horario peruano), los cremas reciben a Cusco FC en el Estadio Monumental por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

El partido es de alta expectativa porque Universitario de Deportes es el líder del campeonato y busca el 'bi. El equipo que dirige Jorge Fossati, si gana, le sacará cinco puntos de ventaja a Cusco, mientras que si la visita vence en esta oportunidad tendrá una unidad más que los merengues.

Por ello, la hinchada de Universitario ha puesto de su parte y, hasta el momento, ha comprado una gran cantidad de entradas de cara a lo que será el trascendental enfrentamiento contra el elenco dorado.

𝗬𝗔 𝗟𝗟𝗘𝗚𝗢́ 𝗧𝗨 𝗛𝗜𝗡𝗖𝗛𝗔𝗗𝗔, Ⓤ𝗡𝗜𝗩𝗘𝗥𝗦𝗜𝗧𝗔𝗥𝗜𝗢... 🎶🥁



Ya son más de 50 mil los cremas confirmados, entre tribunas y palcos, para nuestro partido ante Cusco FC en el @Monumental_U_.



🎟️ ¡Este partido lo jugamos todos! ▶️ https://t.co/s32mL2CGW4… pic.twitter.com/7qvSGbwVjo — Universitario (@Universitario) September 25, 2025

Universitario tendrá el apoyo de su gente contra Cusco FC

Las tribunas que están agotadas son las de Norte, Sur y Oriente. Quedan aún de Occidente y Butacas Negras.

Por otra parte, el director técnico de Universitario, Jorge Fossati, destacó a Cusco FC en la previa, aunque consideró que hay motivación en sus dirigidos para sacar la victoria en casa.

"Este partido tiene la particularidad que es contra uno de los rivales directos. No es el único. Tiene ese plus de importancia y ellos son un equipo que tiene una idea clara y lo hace bien. Cuenta con cualidades y, con todo respeto, también debilidades", indicó el también exentrenador de la Selección Peruana.

Hay que tener en cuenta que, en el Apertura, el club cusqueño ganó 2-0 en el Estadio Garcilaso de la Vega.

Programación de la fecha 11 del Torneo Clausura 2025

Jueves 25 de septiembre

Ayacucho FC vs. Juan Pablo II

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Las Américas

Deportivo Garcilaso vs. UTC

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Viernes 29 de septiembre

Alianza Universidad vs. Sport Boys

Hora: 11:00 a.m.

Estadio: Heraclio Tapia

ADT vs. Alianza Atlético

Hora: 1:15 p.m.

Estadio: Unión Tarma

Atlético Grau vs. Sport Huancayo

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Campeones del 36

Sábado 27 de septiembre

Comerciantes Unidos vs. Melgar

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Juan Maldonado

Universitario vs. Cusco FC

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Monumental

Domingo 28 de septiembre

Cienciano vs. Alianza Lima

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega