Liga 1: Universitario se enfrentará ante Sport Boys por la fecha 5

Sport Boys se mide ante Universitario en el estadio Monumental de la U mañana a las 18:30 horas. El partido será supervisado por Roberto Pérez Gutiérrez.

Mañana desde las 18:30 horas, Universitario recibirá a Sport Boys en el estadio Monumental de la U, por la fecha 5 de la Liga 1.

Así llegan Universitario y Sport Boys

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Universitario en partidos de la Liga 1

Universitario ganó el encuentro previo ante Alianza Universidad por 2-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 2 victorias y 2 empates, han vencido su valla 3 veces y logró marcar 9 goles a favor.

Últimos resultados de Sport Boys en partidos de la Liga 1

Sport Boys llega triunfante luego de ver caer a ADT de Tarma con un marcador 1-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: 1 empató y perdió 3. Pudo festejar 1 gol y sus rivales han podido vencer su arco 6 veces.

El historial de los 5 partidos entre ambos favorece al equipo local, quien ganó 5 enfrentamientos ante el equipo visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 9 de marzo, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y Universitario se impuso por 0 a 2.

Roberto Pérez Gutiérrez es el árbitro designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Universitario en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 6: vs Sport Huancayo: 17 de agosto - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Alianza Lima: 24 de agosto - 19:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Sport Boys en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 6: vs Deportivo Garcilaso: 15 de agosto - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Los Chankas: 23 de agosto - 15:15 (hora Argentina)

Horario Universitario y Sport Boys, según país