'Tunche' Rivera: "Vamos a salir con todo ante Sporting Cristal, no nos vamos a guardar nada"

José Rivera tiene 11 goles con Universitario en el 2025
José Rivera tiene 11 goles con Universitario en el 2025 | Fuente: Universitario
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

El delantero de Universitario apuntó que buscarán el triunfo ante Sporting Cristal para dar un paso más hacia el tricampeonato nacional.

Universitario de Deportes vivió uno de sus momentos más emotivos de la temporada con el triunfo sobre la hora ante Ayacucho FC gracias al gol de José Rivera, que les permitió dar un paso más hacia la obtención del Torneo Clausura y el tricampeonato en la Liga1 Te Apuesto.

La ‘U’ depende de sí mismo y este jueves afrontará otro partido que promete con Sporting Cristal. La victoria crema los pondrá a solo un paso del título, mientras que el triunfo rimense mantendrá el suspenso en el Clausura.

“Ahora nos toca enfrentar a Sporting Cristal, que es complicado, un rival muy fuerte. Vamos a salir con todo, no nos vamos a guardar nada, como lo hacemos en todas las fechas. Los partidos han sido difíciles para nosotros”, dijo el ‘Tunche’ Rivera en América TV.

Universitario expone su invicto ante Sporting Cristal

Universitario es el equipo con más victorias, menos derrotas, más goles convertidos y menos tantos recibidos en la temporada, por lo que ya es el virtual ganador de la tabla acumulada de la Liga1 Te Apuesto 2025.

En el Clausura, la ‘U’ es el único invicto, pero ello no lleva a confiarse a la interna crema.

“Ante Ayacucho fue un resultado muy importante, estamos contentos por eso, pero ahora tenemos un nuevo partido y ya pensamos en eso”, señaló Jairo Vélez.

La última vez que los dos equipos se enfrentaron en el Estadio Nacional, Sporting Cristal se quedó con la victoria (2-1), por lo que Universitario quiere cambiar ese registro.

“Sabemos que estos partidos son aparte, son distintos. Seguiremos afrontando cada juego como el último. No estamos pensando en Tarma, solo en el jueves y Sporting Cristal”, añadió el mediapunta ecuatoriano.

Las bajas de la ‘U’ ante Sporting Cristal

El choque con Ayacucho FC dejó la expulsión de Andy Polo y que Jesús Castillo vea por quinta vez en el Clausura una tarjeta amarilla. Así, ambos son bajas para el choque en el Estadio Nacional.

Sin Castillo, Jorge Fossati evalúa la titularidad de Jorge Murrugarra o apostar por Rodrigo Ureña, quien ya cumplió con sus fechas de castigo y está listo para reaparecer. El chileno no juega desde agosto.

En tanto, por Polo apunta a iniciar las acciones César Inga en el costado derecho, lo que llevaría a José Carabalí a la titularidad en el sector izquierdo.

