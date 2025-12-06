José ‘Tunche’ Rivera celebra su matrimonio con fiesta que unió la selva y la costa: bailó ‘Anaconda’ y marinera

El futbolista José ‘Tunche’ Rivera, delantero de Universitario de Deportes, contrajo matrimonio el último fin de semana en una ceremonia que reunió tradición, música y la fusión cultural de las raíces de la pareja.

En los videos compartidos por Ana Siucho en redes sociales, se observa a la pareja disfrutando del festejo y sorprendiendo a los invitados con un enérgico baile al ritmo de Anaconda, en homenaje a las raíces selváticas del deportista. Rivera, natural de Tarapoto, mostró su orgullo por su identidad cultural al abrir la pista con la popular canción.

Pero la celebración no quedó allí. Para honrar la herencia de Isabel Sifuentes, originaria de Trujillo, la pareja también se lució con una elegante marinera, demostrando química y complicidad mientras interpretaban uno de los bailes más representativos del norte del país.

Ana Siucho asistió a la boda del 'Tunche' Rivera.Fuente: IG: @ana_siucho53

¿Quién es Isabel Sifuentes, la novia de José 'El Tunche' Rivera?

Isabel Sifuentes Quilcate es una joven cirujana dentista radicada en Lima, Perú. Según su cuenta de LinkedIn, estudió la carrera de Odontología en la Universidad Privada Antenor Orrego, en Trujillo, ciudad donde también laboró varios años.

De acuerdo con su perfil en Instagram, donde ya tiene más de 20 mil seguidores, es fundadora de Siqcap, una empresa dedicada a la provisión de equipos odontológicos. En ese sentido, comparte su trabajo y conocimientos en el ámbito dental.

Por otra parte, en su cuenta de X (ex Twitter), la ahora esposa de José 'El Tunche' Rivera se describe así: "peruana. Odontóloga de profesión. En amores con Universitario de Deportes. Deportista de pura terca. Mamá de Kala (su mascota)".

El deportista peruano celebró su unión destacando las culturas que los representan. | Fuente: IG: @ana_siucho53