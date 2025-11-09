UTC vs. Sport Huancayo: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO hoy el duelo clave de la Liga1 Te Apuesto?

UTC vs. Sport Huancayo EN VIVO: se enfrentan este domingo 9 de noviembre en el Estadio Germán Contreras Jara, en Cajabamba (Cajamarca). El partido corresponde a la fecha 18 del Torneo Clausura por la Liga1 Te Apuesto 2025 y se jugará a partir de la 1:00 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por L1MAX y L1 Play. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

► Tabla de posiciones de Liga 1 Te Apuesto 2025 EN VIVO: así está el Acumulado y el Clausura en la fecha 18

► Partidos de hoy, domingo 9 de noviembre del 2025: revisa la programación de la fecha

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

UTC vs Sport Huancayo: ¿cómo llegan a la fecha 18 del Torneo Clausura 2025?

UTC llega al compromiso tras empatar en el Callao 2-2 con Sport Boys, resultado que lo puso fuera de zona de descenso antes de esta fecha. Por su lado, Sport Huancayo sumó su tercera caída al hilo perdiendo 2-0 con Melgar, con lo que complica sus chances de clasificar a la Copa Sudamericana.

¿Cuándo y dónde juegan UTC vs Sport Huancayo EN VIVO por el Torneo Clausura 2025?

El partido de UTC ante el elenco de Sport Huancayo está programado para el domingo 9 de noviembre en el Estadio Germán Contreras Jara, de la ciudad de Cajabamba. El recinto tiene capacidad para recibir a 6 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan UTC vs Sport Huancayo EN VIVO por el Torneo Clausura 2025?

En Perú , el partido entre UTC vs. Sport Huancayo comienza a la 1:00 p.m.

, el partido entre UTC vs. Sport Huancayo comienza a la 1:00 p.m. En Colombia, el partido entre UTC vs. Sport Huancayo comienza a la 1:00 p.m.

En Ecuador, el partido entre UTC vs. Sport Huancayo comienza a la 1:00 p.m.

En Bolivia, el partido entre UTC vs. Sport Huancayo comienza a las 2:00 p.m.

En Venezuela, el partido entre UTC vs. Sport Huancayo comienza a las 2:00 p.m.

En Chile, el partido entre UTC vs. Sport Huancayo comienza a las 3:00 p.m.

En Paraguay, el partido entre UTC vs. Sport Huancayo comienza a las 3:00 p.m.

En Argentina, el partido entre UTC vs. Sport Huancayo comienza a las 3:00 p.m.

En Uruguay, el partido entre UTC vs. Sport Huancayo comienza a las 3:00 p.m.

En Brasil, el partido entre UTC vs. Sport Huancayo comienza a las 3:00 p.m.

En México (CDMX), el partido entre UTC vs. Sport Huancayo comienza a las 12:00 p.m.

En España, el partido entre UTC vs. Sport Huancayo comienza a las 7:00 p.m.

¿Dónde ver el UTC vs Sport Huancayo EN VIVO por TV?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú en TV por L1MAX (Liga1 MAX), canal disponible en diversos cableoperadores como DirecTV, Claro TV, WIN, Best Cable y más. Vía streaming el encuentro va por L1 Play. En Estados Unidos se ver por FOX Deportes y en demás países del extranjero a través de la plataforma Fanatiz.

UTC vs Sport Huancayo: alineaciones posibles

UTC: Diego Campos; Luis Garro, Piero Serra, Leo Rugel, Y. Ibargüen; F. Oncoy, Roberto Villamarín, J. Vega, Carlos Mejía, Brandon Palacios; y Jarlin Quintero ©. DT: Hernán Lisi.

Sport Huancayo: Ángel Zamudio; Marcelo Gaona, Y. Murillo, J. Madrid, Axel Chávez; Ricardo Salcedo ©, Edú Villar, Diego Carabaño; Javier Sanguinetti, Ronal Huaccha y J. Herrera. DT: Richard Pellejero.

UTC vs Sport Huancayo: últimos resultados

26/10/2025 | Melgar 2-0 Sport Huancayo – Clausura

20/10/2025 | Sport Huancayo 1-2 Alianza Lima – Clausura

04/10/2025 | Sport Boys 2-1 Sport Huancayo – Clausura