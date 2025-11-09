Alianza Atlético vs Alianza Universidad en vivo: partido por la fecha 18 del Torneo Clausura 2025

Alianza Universidad volverá a las canchas tras confirmarse que se quedó sin opciones de mantener en la Liga1 en la próxima temporada. A pesar en mejorar en rendimiento y en resultados no esquivó al descendo con Roberto Mosquera como entrenador.

Alianza Atlético vs Alianza Universidad: así llegan a la fecha 18 del Torneo Clausura

Alianza Atlético llega a esta instancia tras empatar 1-1 de visitante ante Atlético Grau. Alianza Universidad, en tanto, empató 2-2 ante Cusco FC de local.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Atlético vs Alianza Universidad en vivo por la fecha 18 del Torneo Clausura?

El partido de Alianza Atlético ante el elenco de Alianza Universidad está programado para el domingo 9 de noviembre en el estadio Campeones del 36, en Sullana (Piura). El recinto tiene capacidad para recibir a 12 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Alianza Atlético vs Alianza Universidad en vivo por la fecha 18 del Torneo Clausura?

En Perú , el partido entre Alianza Atlético vs Alianza Universidad comienza a las 3:15 p.m.

En Ecuador, el partido entre Alianza Atlético vs Alianza Universidad comienza a las 3:15 p.m.

En Bolivia, el partido entre Alianza Atlético vs Alianza Universidad comienza a las 4:15 p.m

En Venezuela, el partido entre Alianza Atlético vs Alianza Universidad comienza a las 4:15 p.m.

En Chile, el partido entre Alianza Atlético vs Alianza Universidad comienza a las 5:15 p.m.

En Paraguay, el partido entre Alianza Atlético vs Alianza Universidad comienza a las 5:15 p.m.

En Argentina, el partido entre Alianza Atlético vs Alianza Universidad comienza a las 5:15 p.m

En Uruguay, el partido entre Alianza Atlético vs Alianza Universidad comienza a las 5:15 p.m.

En Brasil, el partido entre Alianza Atlético vs Alianza Universidad comienza a las 5:15 p.m.

En México (CDMX), el partido entre Alianza Atlético vs Alianza Universidad comienza a las 2:15 p.m.

En España, el partido entre Alianza Atlético vs Alianza Universidad comienza a las 9:15 p.m

¿Dónde ver el Alianza Atlético vs Alianza Universidad en vivo?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú en TV por L1MAX (Liga1 MAX), canal disponible en diversos cableoperadores como DirecTV, Claro TV, WIN, Best Cable y más. Vía streaming el encuentro va por L1 Play. En Estados Unidos se ver por FOX Deportes y en demás países del extranjero a través de la plataforma Fanatiz.

Alianza Atlético vs Alianza Universidad: últimos resultados

Alianza Atlético:

Atlético Grau 1-1 Alianza Atlético

Alianza Atlético 0-1 Cienciano

Comerciantes Unidos 1-0 Alianza Atlético

Alianza Universidad

Alianza Universidad 2-2 Cusco FC

UTC 3-2 Alianza Universidad

Melgar 2-1 Alianza Universidad