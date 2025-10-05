Por entre las piernas: Eryc Castillo pone el 1-1 de Alianza Lima en Huánuco [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Culebra se hizo presente. Eryc Castillo, de un toque por debajo de las piernas de Ítalo Espinoza, anotó el 1-1 de Alianza Lima ante Alianza Universidad por la fecha 13 del Torneo Clausura.

El partido arrancó con el cuadro local abriendo el marcador. Apenas a los 2 minutos, Joffre Escobar, de un zurdazo al primer palo, anotó el 1-0 del equipo de Roberto Mosquera.

Tras ello, Alianza Universidad siguió insistiendo, pero Alianza Lima, de los pies de Sergio Peña, empezó a hacerse dueño del esférico. Así, a 36', llegó el empate.

Peña tomó el balón en el medio campo y lanzó un pase largo de tres para el ecuatoriano. La Culebra superó en velocidad a su marca y de un pequeño toque de zurda anotó el 1-1 en Huánuco.

Eryc Castillo anotó el 1-1 de Alianza Lima en Huánuco. | Fuente: X

Alianza Lima vs Alianza Universidad: alineaciones confirmadas

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Alan Cantero, Pedro Aquino, Sergio Peña; Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Hernán Barcos.

Alianza Universidad: Ítalo Espinoza; Jesús Mendieta, Otavio Gut, Polo Fuentes, Edwin Gómez; Marcos Lliuya, Carlos Ascues, Marcos Vásquez; Rick Campodónico, Joffre Escobar y Yorleys Mena.

Previa

Alianza Universidad vs. Alianza Lima EN VIVO: se enfrentan este domingo 5 de octubre en el Estadio Heraclio Tapia León, en Huánuco. El partido corresponde a la fecha 13 del Torneo Clausura por la Liga1 Te Apuesto 2025 y se jugará a partir de las 12:00 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por RPP, L1 MAX y L1 Play. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.