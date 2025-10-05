Por entre las piernas: Eryc Castillo pone el 1-1 de Alianza Lima en Huánuco [VIDEO]

Sergio Peña lanzó un pase magistral para Eryc Castillo quien, por entre las piernas del arquero, anotó el empate de Alianza Lima ante Alianza Universidad.
La Culebra se hizo presente. Eryc Castillo, de un toque por debajo de las piernas de Ítalo Espinoza, anotó el 1-1 de Alianza Lima ante Alianza Universidad por la fecha 13 del Torneo Clausura.
El partido arrancó con el cuadro local abriendo el marcador. Apenas a los 2 minutos, Joffre Escobar, de un zurdazo al primer palo, anotó el 1-0 del equipo de Roberto Mosquera.
Tras ello, Alianza Universidad siguió insistiendo, pero Alianza Lima, de los pies de Sergio Peña, empezó a hacerse dueño del esférico. Así, a 36', llegó el empate.
Peña tomó el balón en el medio campo y lanzó un pase largo de tres para el ecuatoriano. La Culebra superó en velocidad a su marca y de un pequeño toque de zurda anotó el 1-1 en Huánuco.
Alianza Lima vs Alianza Universidad: alineaciones confirmadas
Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Alan Cantero, Pedro Aquino, Sergio Peña; Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Hernán Barcos.
Alianza Universidad: Ítalo Espinoza; Jesús Mendieta, Otavio Gut, Polo Fuentes, Edwin Gómez; Marcos Lliuya, Carlos Ascues, Marcos Vásquez; Rick Campodónico, Joffre Escobar y Yorleys Mena.
Previa
Alianza Universidad vs. Alianza Lima EN VIVO: se enfrentan este domingo 5 de octubre en el Estadio Heraclio Tapia León, en Huánuco. El partido corresponde a la fecha 13 del Torneo Clausura por la Liga1 Te Apuesto 2025 y se jugará a partir de las 12:00 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por RPP, L1 MAX y L1 Play. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.