¡Locura total! Golazo de Jairo Concha para el 1-0 de Universitario sobre Sport Boys (VIDEO)

Universitario de Deportes y Sport Boys se enfrentan este sábado en el Estadio Monumental ‘U’ Marathon, por la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025. Este duelo tradicional del fútbol peruano tuvo su primer gol gracias a un remate de larga distancia de Jairo Concha, quien sacó provecho de un error en salida visitante.

Ante el descanso de Cusco FC en esta jornada y con Sporting Cristal recibiendo el domingo a Melgar, Universitario busca cerrar el sábado como líder del Clausura. El técnico Jorge Fossati realizó variantes en su formación, no obstante, no cambió la idea de ser el claro dominador de las acciones en su recinto.

La 'U' contó con una importante cantidad de ocasiones para abrir el marcador, aunque el gol llegó recién desde los pies de Jairo Concha (21').

Golazo de Jairo Concha

Jairo Concha fue reconocido como el mejor jugador del Torneo Apertura 2025, el certamen que se llevó Universitario. Aunque ha sido titular en la mayor parte de esta temporada, Fossati optó por realizar algunas rotaciones en el mediocampo durante el Clausura, sacando del once al exvolante de Alianza Lima.

Concha volvió a la titularidad la fecha pasada, en la que dio asistencia para el gol del ‘Tunche’ Rivera. Contra Sport Boys repitió en el once y esta vez llegó a ser parte directa en el marcador.

Un pase errado de Rodrigo Colombo fue interceptado por Jairo, quien se apoyó en Alex Valera y este devolvió al ‘17’ crema. Concha remató con un potente tiro desde fuera del área y venció a Steven Rivadeneyra.

En lo que va de la temporada, Jairo Concha ya suma ocho goles y ocho asistencias, ratificando su importancia en esta versión de Universitario.

Universitario vs Sport Boys: así formaron en el partido

Universitario: Sebastián Britos; Williams Riveros, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto; Andy Polo ©, Martín Pérez Guedes, Rodrigo Ureña, Jairo Concha, César Inga; José Rivera y Alex Valera. DT: Jorge Fossati.

Sport Boys: Steven Rivadeneyra ©; Hansell Riojas, Matías Almirón, Rodrigo Colombo, Christian Carbajal; Leonel Solís, Erick Gonzáles, Sebastián Aranda; Oslimg Mora, Fidel Martínez y Carlos López. DT: Arturo Reyes.