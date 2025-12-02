No perdonó: Martín Távara anotó el 1-0 de Sporting Cristal ante Alianza Lima de penal (VIDEO)

Sporting Cristal y Alianza Lima se enfrentan este martes en el Estadio Nacional de Lima por la semifinal ida de los playoffs de la Liga1 Te Apuesto 2025. En la búsqueda del pase directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores, fue Martín Távara el responsable de poner en ventaja al elenco celeste.

Dos propuestas asumiendo pocos riesgos, pero siendo Sporting Cristal el equipo que tenía las mejores ocasiones en la contienda. La oportunidad para que el local abra la cuenta llegó por una situación que forzó su rival con una acción de penal. Jesús Castillo cometió una falta dentro del área sobre Leandro Sosa y el VAR lo detectó para advertir al juez Micke Palomino.

Távara y la ventaja para Sporting Cristal

En una sucesión de toques por el costado derecho, Leandro Sosa intentó contactar con el esférico cuando fue derribado por Jesús Castillo.

Palomino no advirtió la falta en un primer momento, pero tras salir el balón del campo recibió el llamado del VAR. El juez pudo comprobar que existió el pisotón por parte del volante de Alianza Lima y sancionó el penal.

Aunque Felipe Vizeu tomó el balón, finalmente fue Martín Távara quien se paró frente a la pelota. Sobre los 67’, el mediocampista celeste logró engañar al arquero Guillermo Viscarra y convirtió el 1-0 en el Nacional.

Así fue el gol de Martín Távara ante Alianza Lima en la semifinal ida | Fuente: L1MAX

Sporting Cristal vs Alianza Lima: así formaron en el partido

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Luis Abram, Rafael Lutiger; Jesús Pretell (c), Martín Távara, Ian Wisdom; Santiago González, Maxloren Castro y Felipe Vizeu. DT: Paulo Autuori.

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Jesús Castillo, Alan Cantero; Pablo Ceppelini, Eryc Castillo y Paolo Guerrero (c). DT: Néstor Gorosito.