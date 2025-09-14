¡A la tercera fue la vencida! Riveros puso el 2-1 para la remontada de Universitario ante Melgar (VIDEO)

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario de Deportes y FBC Melgar se enfrentaron este domingo en el Estadio Monumental de la UNSA por la octava fecha del Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025. Los cremas llegaron a este duelo con la consigna de buscar el triunfo para volver a colocarse como líder del certamen y logró dar vuelta al marcador gracias a la intervención de Williams Riveros.

El cotejo no comenzó sencillo para la 'U'. Melgar propuso un plan ofensivo desde el primer instante y rápidamente se adelantó con un tanto de Jhonny Vidales.

Los cremas se acoplaron a la altura, fueron cargando al área rival hasta que llegó el empate por cuenta de Jairo Concha.

Universitario no resignó atacar en el trancurso del cotejo y logró dar vuelta al marcador sobre el final cuando Williams Riveros conectó un cabezazo en el área.

Así fue el gol de Williams Riveros para el 2-1 de Universitario en Arequipa | Fuente: L1MAX

Universitario vs. Melgar: así formaron en el partido

Universitario: Sebastián Britos; Anderson Santamaría, Williams Riveros Matías Di Benedetto; Aldo Corzo ©, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Jairo Vélez y Alex Valera. DT: Jorge Fossati.

FBC Melgar: Carlos Cáceda; Pier Barrios, Alec Deneumosteir, Leonel González, Mathias Llontop; Alexis Arias, Walter Tandazo, Lautaro Guzmán; Jhonny Vidales, Cristian Bordacahar y Bernardo Cuesta ©. DT: Juan Reynoso.