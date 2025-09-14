¡A la tercera fue la vencida! Riveros puso el 2-1 para la remontada de Universitario ante Melgar (VIDEO)

En su tercera llegada al área rival, Williams Riveros conectó un cabezazo para que Universitario de vuelta al marcador en Arequipa.
Universitario de Deportes y FBC Melgar se enfrentaron este domingo en el Estadio Monumental de la UNSA por la octava fecha del Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025. Los cremas llegaron a este duelo con la consigna de buscar el triunfo para volver a colocarse como líder del certamen y logró dar vuelta al marcador gracias a la intervención de Williams Riveros.
El cotejo no comenzó sencillo para la 'U'. Melgar propuso un plan ofensivo desde el primer instante y rápidamente se adelantó con un tanto de Jhonny Vidales.
Los cremas se acoplaron a la altura, fueron cargando al área rival hasta que llegó el empate por cuenta de Jairo Concha.
Universitario no resignó atacar en el trancurso del cotejo y logró dar vuelta al marcador sobre el final cuando Williams Riveros conectó un cabezazo en el área.
Universitario vs. Melgar: así formaron en el partido
Universitario: Sebastián Britos; Anderson Santamaría, Williams Riveros Matías Di Benedetto; Aldo Corzo ©, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Jairo Vélez y Alex Valera. DT: Jorge Fossati.
FBC Melgar: Carlos Cáceda; Pier Barrios, Alec Deneumosteir, Leonel González, Mathias Llontop; Alexis Arias, Walter Tandazo, Lautaro Guzmán; Jhonny Vidales, Cristian Bordacahar y Bernardo Cuesta ©. DT: Juan Reynoso.