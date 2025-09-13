Liga 1: Universitario se enfrentará a Melgar por la fecha 8

Últimas Noticias
Universitario se enfrentará a Melgar por la fecha 8
Universitario se enfrentará a Melgar por la fecha 8
Melgar y Universitario se miden en el estadio Monumental de la UNSA el domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas y Joel Alarcón Limo es el elegido para dirigir el partido.

Por la fecha 8 de la Liga 1, Universitario y Melgar se enfrentan el domingo 14 de septiembre desde las 15:00 horas, en el estadio Monumental de la UNSA.

Así llegan Melgar y Universitario

Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

Últimos resultados de Melgar en partidos de la Liga 1

Melgar terminó con un empate en 2 frente a ADT de Tarma en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 1 ocasión, empató 2 y perdió en 1 oportunidad. Recibió 5 goles y sumó 5 a favor.

Últimos resultados de Universitario en partidos de la Liga 1

En la fecha pasada, Universitario finalizó con un empate 0-0 ante Alianza Lima. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 3 triunfos y 1 empate. Ha logrado anotar 7 goles y le han encajado 2 tantos.

En el historial de resultados se mostró 1 victoria obtenida por el local y 4 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 13 de abril, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y Universitario sacó un triunfo, con un marcador 4 a 1.

El encuentro será supervisado por Joel Alarcón Limo, el juez encargado.


Fechas y rivales de Melgar en los próximos partidos de la Liga 1
  • Fecha 9: vs Deportivo Garcilaso: 18 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Los Chankas: 21 de septiembre - 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Comerciantes Unidos: 27 de septiembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Cienciano: 2 de octubre - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Grau: 4 de octubre - 17:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Universitario en los próximos partidos de la Liga 1
  • Fecha 10: vs UTC: 20 de septiembre - 21:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Cusco FC: 27 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Alianza Atlético: 1 de octubre - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Juan Pablo II: 5 de octubre - 20:00 (hora Argentina)
Horario Melgar y Universitario, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

