Liga 1: Universitario se enfrentará a Melgar por la fecha 8

Melgar y Universitario se miden en el estadio Monumental de la UNSA el domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas y Joel Alarcón Limo es el elegido para dirigir el partido.

Así llegan Melgar y Universitario

Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

Últimos resultados de Melgar en partidos de la Liga 1

Melgar terminó con un empate en 2 frente a ADT de Tarma en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 1 ocasión, empató 2 y perdió en 1 oportunidad. Recibió 5 goles y sumó 5 a favor.

Últimos resultados de Universitario en partidos de la Liga 1

En la fecha pasada, Universitario finalizó con un empate 0-0 ante Alianza Lima. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 3 triunfos y 1 empate. Ha logrado anotar 7 goles y le han encajado 2 tantos.

En el historial de resultados se mostró 1 victoria obtenida por el local y 4 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 13 de abril, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y Universitario sacó un triunfo, con un marcador 4 a 1.

El encuentro será supervisado por Joel Alarcón Limo, el juez encargado.

Fechas y rivales de Melgar en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 9: vs Deportivo Garcilaso: 18 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Los Chankas: 21 de septiembre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Comerciantes Unidos: 27 de septiembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Cienciano: 2 de octubre - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Grau: 4 de octubre - 17:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Universitario en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 10: vs UTC: 20 de septiembre - 21:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Cusco FC: 27 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Alianza Atlético: 1 de octubre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Juan Pablo II: 5 de octubre - 20:00 (hora Argentina)

Horario Melgar y Universitario, según país