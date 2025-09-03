Perú vs. Uruguay en Montevideo: del recuerdo de un 6-0 a un 'gol fantasma' en el Centenario

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Partido vital para ambos. Este jueves, en el Estadio Centenario de Montevideo, Perú jugará contra Uruguay en lo que será la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

El cotejo será de realidades distintas. Por ejemplo, la Selección Peruana está en la obligación de ganar porque está casi en el sótano de la tabla de posiciones con 12 puntos, y si no obtiene la victoria le dirá adiós de manera matemática al sueño de tomar el repechaje.

En tanto, Uruguay tan solo tiene que sumar una unidad y con ello tendrá su boleto directo a la próxima edición de la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá. Los charrúas, de la mano de Marcelo Bielsa en la dirección técnica, son cuartos con 24.

Ahora, el Centenario es un escenario que no se le acomoda a la bicolor en sus últimas presentaciones por Eliminatorias. Sus últimos cuatro desempeños fueron de derrotas en la capital charrúa, aunque hay un par ocasiones en las que el resultado se mantiene en el recuerdo.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Paliza de Uruguay a Perú, una bronca difícil de olvidar

Fue un 14 de junio del año 2008, por la fecha 6 de la clasificación hacia el Mundial Sudáfrica 2010, que el elenco peruano fue al Centenario bajo la orden de José Guillermo 'Chemo' del Solar.

Para este duelo, el 'equipo de todos' tuvo en su alineación a Leao Butrón; Amilton Prado, Alberto Rodríguez, Miguel Villalta, Juan Vargas; Rainer Torres, Miguel Cevasco, Nolberto Solano, Martín Hidalgo; Juan Carlos Mariño y Paolo Guerrero. Por su parte, la 'Celeste' salió con Juan Castillo; Bruno Silva, Diego Lugano, Diego Godín, Martín Cáceres; Walter Gargano, Diego Pérez, Ignacio González, Cristian Rodríguez; Diego Forlán y Carlos Bueno.



En la previa, Perú solo tenía 3 puntos en la tabla producto de la misma cantidad de empates y un par de derrotas. Así, la bicolor saltó a la cancha, pero de arranque fue superada claramente por los hombres de Óscar Tabárez. Forlán, con un triplete, Carlos Bueno con un doblete y otro tanto más sentenció la aspiración de sacar un buen resultado en condición de visitante. Es más, Paolo Guerrero fue expulsado tras el 2-0 parcial en un efusivo reclamo al árbitro.

"Son cagones, son cagones...", fue lo que le vio decir a 'Chemo' en pleno banquillo luego del tercer tanto de Forlán contra Perú. "Poco entendible lo que sucedió. Lo que se vio fue desastroso. Es la verdad", añadió en conferencia de prensa. Noche negra para el cuadro peruano de ese entonces.

Gol 'fantasma' en el Centenario

Corría el minuto 90'+2 del partido de la Selección de Uruguay contra Perú en Montevideo por la penúltima fecha de Eliminatorias hacia Qatar 2022. Un 24 de marzo de ese mismo año, en el tiempo en mención, se dio un 'gol fantasma' que no subió al marcador e indignó a todo un país.

Centro de largo de Miguel Trauco por izquierda, desde casi media cancha, fue directo al arco de Sergio Rochet. El arquero uruguayo estaba adelantado y tomó la pelota, aunque ingresó a su propio arco con el esférico. De inmediato, los jugadores de Perú reclamaron que el balón también había cruzado la línea de meta, pero el referí brasilero Anderson Daronco no pitó a favor de la blanquirroja.

Tan solo minutos después, en repetidas imágenes captadas por televisión, se pudo observar que la pelota habría ingresado por completo. Como era de esperarse, los reclamos quedaron cortos por lo que pudo ser el 1-1 en el Centenario.

"Sabía que estaba al límite. Fue la más complicada porque fue una pelota que por el viento venía llovida y sabía que si daba rebote, ellos venían de frente", indicó Rochet tras el cotejo. El triunfo charrúa hizo que clasifique a Qatar, mientras que la caída para el cuadro de Ricardo Gareca provocó que en la última jornada de ese proceso opte por el repechaje. Este jueves, ¿habrá golpe en la capital uruguaya de parte del conjunto nacional?

Perú vs. Uruguay: últimos resultados en Montevideo por Eliminatorias

Eliminatorias 2022: Uruguay 1-0 Perú

Eliminatorias 2018: Uruguay 1-0 Perú

Eliminatorias 2014: Uruguay 4-2 Perú

Eliminatorias 2010: Uruguay 6-0 Perú