Pese a clasificar al Mundial: James Rodríguez tuvo efusiva molestia hacia Richard Ríos ante Bolivia [VIDEO]

James Rodríguez es el capitán de la Selección de Colombia.
James Rodríguez es el capitán de la Selección de Colombia. | Fuente: Difusión
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

A James Rodríguez, capitán de la Selección de Colombia, no le gustó para nada un gesto de Richard Ríos en el entretiempo contra Bolivia.

Colombia ya es parte del Mundial 2026. Tras golear 3-0 a Bolivia, en la ciudad de Barranquilla, aseguró su participación en la próxima edición de la Copa del Mundo.

Sin embargo, lo alcanzado por la Selección de Colombia ha quedado en un segundo plano -de momento- por el incidente protagonizado por James Rodríguez y Richard Ríos en el campo de juego del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Según Caracol, al final del primer tiempo, Ríos tuvo un desplante hacia su compañero Jefferson Lerma, gesto que no le gustó para nada al capitán cafetero, James Rodríguez.

Esta fue la molestia de James Rodríguez hacia Richard Ríos.
Esta fue la molestia de James Rodríguez hacia Richard Ríos. | Fuente: Difusión/Caracol

La bronca de James Rodríguez hacia Richard Ríos

El que lleva la cinta de capitán en el conjunto que dirige Néstor Lorenzo fue captado por diversas cámaras con suma molestia hacia su compañero de equipo.

Incluso, el mediocampista del León tuvo que taparse la boca con una de sus manos, para que no se vean las palabras que profería contra su compañero.

Medios colombianos indican que también hubo molestia de parte de James Rodríguez, porque Richard Ríos fue directamente a los vestuarios sin esperar a los demás integrantes del elenco de Colombia.

En lo que respecta al marcador, el combinado local se puso por delante gracias a un gol de James, a los 32 minutos del primer tiempo. Posteriormente, Jhon Córdoba aumentó la ventaja, mientras que Juan Fernando Quintero decretó el 3-0.

Con este resultado, Colombia es quinto en la tabla de posiciones, con 25 puntos, a una jornada del final de las Eliminatorias Sudamericanas. En la última jornada, buscará cerrar el certamen de la mejor manera con su visita a Venezuela en la ciudad de Maturín.

James Rodríguez Selección de Colombia Richard Ríos Eliminatorias 2026 Eliminatorias Sudamericanas

