Colombia vs. Bolivia EN VIVO: se miden en Barranquilla por partido clave de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Colombia vs. Bolivia se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO esta semana en lo que será uno de los partidos por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

La Selección de Colombia marcha en el sexto lugar, con 22 puntos en la tabla de posiciones, y de ganar a Bolivia de local obtendrá la clasificación directa a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, pues Venezuela, su más inmediata perseguidora, suma 18 unidades

El elenco de Bolivia, por su parte, es octavo, con 17, a uno de la Vinotinto, y sabe que necesitan sacar un buen resultado de su visita a tierras cafeteras para mantener vivas sus esperanzas de conseguir el cupo a la repesca, por lo que jugará el encuentro como una final.

"Cuando me presentaron (como director técnico) dije que si llega un momento de hablar del Mundial más adelante, cuando realmente falte poco, lo hablaremos. Y hoy sí queremos, lo queremos, ansiosamente queremos, pero todo puede pasar", sostuvo el entrenador de 'La Verde', Óscar Villegas, en la previa.

¿Cómo llegan Colombia y Bolivia a la fecha 17 de las Eliminatorias 2026?

El cuadro que dirige Néstor Lorenzo llega de empatar 1-1 con Argentina en la jornada pasada de la clasificación. En tanto, la escuadra boliviana derrotó 2-0 a Chile.

¿Cuándo y dónde juegan Colombia vs Bolivia en vivo por las Eliminatorias 2026?



El partido está programado para el jueves 4 de septiembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez (Barranquilla). El recinto tiene una capacidad para 46,692 espectadores.

¿A qué hora juegan Colombia vs Bolivia en vivo por las Eliminatorias 2026?

En Perú, el partido Colombia vs Bolivia comienza a las 6:30 p.m.

En Colombia , el partido Colombia vs Bolivia comienza a las 6:30 p.m.

, el partido Colombia vs Bolivia comienza a las 6:30 p.m. En Bolivia , el partido Colombia vs Bolivia comienza a las 7:30 p.m.

, el partido Colombia vs Bolivia comienza a las 7:30 p.m. En Ecuador, el partido Colombia vs Bolivia comienza a las 6:30 p.m.

En Venezuela, el partido Colombia vs Bolivia comienza a las 7:30 p.m.

En Chile, el partido Colombia vs Bolivia comienza a las 7:30 p.m.

En Argentina, el partido Colombia vs Bolivia comienza a las 8:30 p.m.

En Brasil, el partido Colombia vs Bolivia comienza a las 8:30 p.m.

En Uruguay, el partido Colombia vs Bolivia comienza a las 8:30 p.m.

En Paraguay, el partido Colombia vs Bolivia comienza a las 8:30 p.m.

En México (CDMX), el partido Colombia vs Bolivia comienza a las 5:30 p.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Colombia vs Bolivia comienza a las 7:30 p.m.

En España, el partido Colombia vs Bolivia comienza a la 1:30 a.m.

¿Dónde trasmiten el Colombia vs Bolivia en vivo por TV y streaming?



El partido de Colombia contra Bolivia será transmitido por las señales de Movistar Eventos (canal 1 y 701 HD), Caracol, RCN y Tigo Sports. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Colombia vs Bolivia: alineaciones posibles

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davison Sánchez, Jhon Lucumi, Johan Mojica; Kevin Castaño, Jefferson Lerma; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Dayron Moreno.

Bolivia: Carlos Lampe; Diego Medina, Luis Haquin, José Sagredo, Leonardo Zabala, Roberto Fernández; Gabriel Villamil, Moisés Villarroel, Henry Vaca; Carmelo Algarañaz y Moisés Paniagua.

Los últimos resultados de Colombia, de local, ante Bolivia por Eliminatorias

Eliminatoria 2026: Bolivia 1-0 Colombia

Eliminatoria 2022: Colombia 3-0 Bolivia

Eliminatoria 2022: Bolivia 1-1 Colombia



