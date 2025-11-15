"Cristiano sabe que cometió un error": Bruno Fernandes apuntó a Ronaldo por su expulsión en las Eliminatorias

Irán por la clasificación al Mundial 2026 sin su capitán. Portugal buscará este domingo ante Armenia -en la última fecha de las Eliminatorias UEFA- sellar su clasificación directa a la Copa del Mundo, en una jornada donde no tendrá a Cristiano Ronaldo por su expulsión contra Irlanda en la fecha anterior.

Portugal, actual campeón de la UEFA Nations League, dejó escapar una victoria en octubre ante Hungría que les daba el boleto directo y el último jueves cayó en su visita ante Irlanda (2-0). En medio de ese encuentro, Cristiano Ronaldo le propinó un codazo a un rival y vio la tarjeta roja tras la intervención del VAR.

"El calor del partido, el calor del momento, la frustración de no haber conseguido un resultado positivo, es otra cuestión que ocurre en el fútbol, un momento en el que Cris tuvo una reacción que le costó caro, obviamente algo que él sabe que no quería hacer, pero que acabó ocurriendo", dijo en rueda de prensa Bruno Fernandes sobre ‘CR7’.

El volante del Manchester United fue directo con la decisión de Cristiano, que le impedirá jugar ante Armenia. "Sabe que cometió un error y, lamentablemente, no podrá ayudarnos mañana", expresó.

Portugal va por la clasificación el Mundial 2026

Portugal sostendrá un partido clave en el que tendrá que ganar a Armenia, ya eliminada, en el sexto partido del Grupo F frente a su afición. El cuadro luso lidera con 10 puntos y dependen de sí mismos para terminar en la cima.

Los errores defensivos pasaron una mala jugada al equipo de Roberto Martínez frente a Irlanda, según admitió Bruno Fernandes.

"No salió como queríamos. Creamos pocas ocasiones porque teníamos poca gente en el último tercio. Creo que nuestra construcción fue siempre muy baja y un poco lenta para la defensa de Irlanda".

¿Cristiano Ronaldo se puede perder el inicio del Mundial 2026?

En más de 20 años con el seleccionado luso, Cristiano Ronaldo fue expulsado por primera vez representando a su nación, con la que ha ganado tres títulos y es el goleador histórico.

En Portugal esperan por conocer la sanción que emitirá el Comité Disciplinario de UEFA por la roja directa a ‘CR7’, que sí o sí no estará en el próximo partido oficial de su escuadra, el domingo ante Armenia, pero que, si el castigo es de más de un partido, podría comprometer su eventual debut en la Copa del Mundo del siguiente año.