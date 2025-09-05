Antonela Roccuzzo y su emotiva dedicatoria a Lionel Messi tras su último partido oficial en Argentina por las Eliminatorias

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lionel Messi disputó su último partido de Eliminatorias en territorio nacional y lo hizo con una brillante actuación en la victoria 3-0 sobre Venezuela en el Estadio Mas Monumental en Buenos Aires.

Messi estuvo acompañado por su familia en esta jornada especial. Su esposa, Antonela Roccuzzo, le dedicó un mensaje emotivo en redes sociales: “Orgullosos de vos (ti), de cada paso que das y de todo lo que construiste con amor y esfuerzo. Qué suerte la nuestra de acompañarte en este camino. Te amamos, Leo Messi”. La rosarina compartió además cuatro imágenes, entre ellas tres junto a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro durante el himno nacional.

Sus compañeros de la selección le dedicaron emotivo mensaje

El homenaje trascendió las fronteras familiares. Sus compañeros de selección también le expresaron su admiración. Rodrigo De Paul escribió: “No sé hasta cuándo, pero hasta el último día te voy a disfrutar como el primero. Gracias maestro”, mensaje al que reaccionó David Beckham con un “Number one”. Leandro Paredes, por su parte, compartió una foto abrazando a Messi junto a un “10” y la bandera argentina, mientras que Nicolás Otamendi, quien también se despidió de jugar Eliminatorias en el país, publicó: “El show debe continuar, enano”.

Figuras del deporte y del espectáculo también se sumaron a la ola de mensajes. Desde Daniella Semaan, pareja de Cesc Fàbregas, hasta la jugadora de hockey Agustina Albertario y el conductor Andy Kusnetzoff, todos quisieron acompañar al astro argentino.

Charly García y Lionel Messi protagonizaron un histórico encuentro

Entre los hinchas que disfrutaron del partido de Argentina estuvo el cantante Charly García, quien logró reunirse con campeón del mundo.

Según informó La Nación, el músico asistió en silla de ruedas y se ubicó en un sector preferencial para seguir el encuentro que Argentina ganó por 3-0 ante la ‘Vinotinto’. Una vez finalizado el partido, García ingresó al vestuario, donde se fotografió con Messi, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Claudio 'Chiqui' Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Tras atender a la prensa, el astro argentino se retiró del estadio junto con el artista. Antes de que cada uno tomara su propio camino, Charly García se acercó al automóvil de Lionel Messi, lo tomó de la mano y se despidió: "Chau, que Dios te bendiga". También llegó a despedirse de Antonela Roccuzzo, esposa del futbolista, quien observaba la escena desde el vehículo.

Charly Garcia y Lionel Messi, tras el triunfo de Argentina por 3-0 ante Venezuela.Fuente: EFE

¿Messi se retira de la selección de Argentina?

En el partido, Lionel Messi anotó un doblete frente a Venezuela y, luego del cotejo, agradeció el apoyo de los hinchas durante su carrera a través de sus redes sociales.

“Una noche muy especial que todavía me deja sin palabras de la emoción. Gracias de corazón a toda la gente por el cariño y por estar bancándonos siempre”, fue lo que escribió en Instagram, acompañado de imágenes con la indumentaria argentina.

“Pase lo que pase y sea cual sea el futuro, que solo Dios lo sabe… ¡Vamos Argentina!”, agregó el también atacante que milita en la Major League Soccer (MLS).