¡Insólito! Una rata se metió al campo e interrumpió el Bélgica vs. Gales por las Eliminatorias 2026 [VIDEO]

Un insólito episodio se vivió durante el partido en que Bélgica se impuso a Gales en el Cardiff City Stadium, por la jornada 8 de las Eliminatorias de Europa rumbo al Mundial 2026: una rata irrumpió en el campo y obligó a interrumpir el encuentro.

A los 20 minutos del segundo tiempo, el roedor apareció en el campo y el arquero belga Thibaut Courtois intentó agarrarlo. Sin embargo, los intentos del portero del Real Madrid fueron en vano, provocando las risas de algunos aficionados e, incluso, las burlas a los gritos de '¡Ole!'.

Fue finalmente el volante galés Brennan Johnson quien logró ahuyentar al animal, que salió del terreno hacia una valla publicitaria, hecho que fue captado por las cámaras de la transmisión oficial del encuentro.

Bélgica se impuso con doblete de De Bruyne

Joe Rodon había adelantado a los locales a los ocho minutos del primer tiempo; pero un penal anotado por Kevin De Bruyne y un tanto de Thomas Meunier voltearon el marcador en favor de los 'Diablos Rojos'.

Tras el incidente con la rata, el partido prosiguió y se anotaron tres goles más para el 4-2 de Bélgica sobre los galeses. De Bruyne volvió a marcar de penal a los 76', Nathan Broadhead marcó el 2-3 a los 89' y Leandro Trossard cerró el marcador un minuto después.

Con la victoria, los dirigidos por Rudi García se mantienen como primeros del Grupo J de las Eliminatorias europeas con 14 puntos, mientras que Gales perdió la oportunidad de subir a la segunda posición y sigue tercero, con diez unidades.