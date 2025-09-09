Últimas Noticias
Cerca del objetivo: Cabo Verde le ganó a Camerún y está a punto de jugar el Mundial por primera vez

Cabo Verde celebra su momento hacia el Mundial 2026.
Cabo Verde celebra su momento hacia el Mundial 2026. | Fuente: FCFComunica
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Dailon Rocha Livramento le dio la victoria 1-0 a la Selección de Cabo Verde sobre Camerún en las Eliminatorias al Mundial 2026.

Las Eliminatorias Africanas al Mundial 2026 están a poco de su recta final y Cabo Verde es uno de los que sorprende con buenos resultados en los últimos meses.

Por ejemplo, la Selección de Cabo Verde le ganó 1-0 a Camerún este martes en condición de local y con ello está muy cerca de clasificar por primera vez a la Copa del Mundo. Este cotejo tuvo como escenario el Estadio Nacional ubicado en la ciudad de Praia y se vivió una completa fiesta.

En lo que respecta al resultado, el delantero de Cabo Verde, Dailon Rocha Livramento, a los 54 minutos de juego, marcó el único gol en una excelente jugada individual.

Este fue el gol de Dailon Rocha para Cabo Verde.
Este fue el gol de Dailon Rocha para Cabo Verde. | Fuente: FIFA+

Cabo Verde, muy cerca del Mundial 2026

Desde casi media cancha tomó la pelota y a punta de velocidad avanzó hacia la portería que defendió André Onana, guardemata del Manchester United y del que en Europa se habla que iría a préstamo al Trabzonspor turco.

Es de esta manera que no tuvo mejor idea que patear el balón de manera cruzada y de inmediato celebró con sus compañeros de equipo.

Con el 1-0, la tienda de Cabo Verde se mantiene en el primer lugar de la tabla de posiciones en el Grupo D de las Eliminatorias Africanas al Mundial 2026 con 19 puntos. A dos jornadas del final del proceso clasificatorio en el continente en mención, le sacó cuatro puntos a su rival más cercano -Camerún- y en la siguiente jornada debe triunfar para clasificar a la Copa del Mundo por primera vez.

Hay que tener en cuenta que los primeros de cada grupo en la clasificación de África van de manera directa al Mundial.

En las próximas dos fechas, a jugarse en octubre, los dirigidos por el director técnico Pedro 'Bubista' Leao visitarán a Libia y recibirán a Suazilandia. Sueñan con jugar el torneo en Estados Unidos, Canadá y México.

Clasificados hasta el momento al Mundial 2026

  • Conmebol (Sudamérica): Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Brasil
  • Concacaf (Norte y Centroamérica): Estados Unidos, México y Canadá (los tres clasifican directo por ser anfitriones)
  • UEFA (Europa): aún no hay clasificados
  • AFC (Asia): Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania y Australia
  • OFC (Oceanía): Nueva Zelanda
  • CAF (África): Marruecos y Túnez

Mundial 2026 Selección de Cabo Verde Eliminatorias Africanas

