Con Cristiano Ronaldo y Lionel Messi: ¿quiénes son los goleadores históricos de las eliminatorias mundialistas?

Cristiano Ronaldo anotó por partida doble y estiró su ventaja sobre Lionel Messi en la tabla de goleadores de las eliminatorias mundialistas.
La fase final de la Copa del Mundo es el torneo que todo futbolista desea jugar, no obstante, el camino de clasificación también ofrece emociones por el esfuerzo que cada selección realiza para estar presente en el gran certamen. Así, las eliminatorias mundialistas representan una competición apasionante en cada una de las confederaciones de la FIFA.
Las eliminatorias mundialistas, que son la fase preliminar de la Copa del Mundo, cuentan con grandes registros, donde aparecen jugadores de la magnitud de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en una de las estadísticas más importantes: la de máximos goleadores.
Ronaldo y Messi, poseedores de récords de goles con sus selecciones, también aparecen entre los líderes en las eliminatorias, dejando atrás marcas establecidas por largo tiempo, como lo conseguido en su momento por el iraní Ali Daei o el guatemalteco Carlos Ruiz.
Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇
¿Quiénes son los goleadores históricos de las eliminatorias mundialistas?
|FUTBOLISTA
|SELECCIÓN
|GOLES
|PARTIDOS
|1.
|CRISTIANO RONALDO *
|PORTUGAL
|41
|51
|2.
|CARLOS RUIZ
|GUATEMALA
|39
|47
|3.
|LIONEL MESSI *
|ARGENTINA
|36
|72
|4.
|ALI DAEI
|IRÁN
|35
|51
|5.
|ROBERT LEWANDOWSKI *
|POLONIA
|33
|42
|6.
|CHRIS WOOD *
|NUEVA ZELANDA
|29
|31
|6.
|SARDAR AZMOUN
|IRÁN
|29
|41
|6.
|EDIN DZEKO *
|BOSNIA
|29
|42
|6.
|LUIS SUÁREZ
|URUGUAY
|29
|64
|10.
|KARIM BAGHERI
|IRÁN
|28
|29
|11.
|KAZU MIURA
|JAPÓN
|27
|25
|12.
|ALI MABKHOUT
|EMIRATOS ÁRABES
|26
|33
|12.
|ANDRIY SHEVCHENKO
|UCRANIA
|26
|40
|14.
|TIM CAHILL
|AUSTRALIA
|25
|37
|14.
|CARLOS PAVÓN
|HONDURAS
|25
|37
|16.
|MEDHI TAREMI *
|IRÁN
|24
|44
* Futbolistas activos en sus selecciones
Cristiano Ronaldo, el goleador histórico de las eliminatorias mundialistas
El portugués Cristiano Ronaldo se convirtió en el máximo goleador histórico de las eliminatorias mundialistas tras firmar un doblete ante Hungría y alcanzar los 41 tantos para superar al guatemalteco Carlos 'Pescadito' Ruiz.
En una carrera con su selección que comenzó hace más de 20 años, siendo primero un extremo antes de convertirse en centrodelantero, los goles de ‘CR7’ se repartieron en las eliminatorias mundialistas de la siguiente manera: 7 para Alemania 2006, 0 para Sudáfrica 2010, 8 para Brasil 2014, 15 para Rusia 2018, 6 para Qatar 2022 y lleva 5 para el Mundial 2026.
Las cifras de Cristiano Ronaldo pueden seguir creciendo cuando Portugal dispute en noviembre sus últimos dos cotejos de las Eliminatorias UEFA.
¿Qué necesita la Selección Peruana para clasificar al Mundial 2026? Ingresa tu pronóstico y mira la tabla en tiempo real.