Con Cristiano Ronaldo y Lionel Messi: ¿quiénes son los goleadores históricos de las eliminatorias mundialistas?

La fase final de la Copa del Mundo es el torneo que todo futbolista desea jugar, no obstante, el camino de clasificación también ofrece emociones por el esfuerzo que cada selección realiza para estar presente en el gran certamen. Así, las eliminatorias mundialistas representan una competición apasionante en cada una de las confederaciones de la FIFA.

Las eliminatorias mundialistas, que son la fase preliminar de la Copa del Mundo, cuentan con grandes registros, donde aparecen jugadores de la magnitud de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en una de las estadísticas más importantes: la de máximos goleadores.

Ronaldo y Messi, poseedores de récords de goles con sus selecciones, también aparecen entre los líderes en las eliminatorias, dejando atrás marcas establecidas por largo tiempo, como lo conseguido en su momento por el iraní Ali Daei o el guatemalteco Carlos Ruiz.

¿Quiénes son los goleadores históricos de las eliminatorias mundialistas?



FUTBOLISTA SELECCIÓN GOLES PARTIDOS 1. CRISTIANO RONALDO * PORTUGAL 41 51 2. CARLOS RUIZ GUATEMALA 39 47 3. LIONEL MESSI * ARGENTINA 36 72 4. ALI DAEI IRÁN 35 51 5. ROBERT LEWANDOWSKI * POLONIA 33 42 6. CHRIS WOOD * NUEVA ZELANDA 29 31 6. SARDAR AZMOUN IRÁN 29 41 6. EDIN DZEKO * BOSNIA 29 42 6. LUIS SUÁREZ URUGUAY 29 64 10. KARIM BAGHERI IRÁN 28 29 11. KAZU MIURA JAPÓN 27 25 12. ALI MABKHOUT EMIRATOS ÁRABES 26 33 12. ANDRIY SHEVCHENKO UCRANIA 26 40 14. TIM CAHILL AUSTRALIA 25 37 14. CARLOS PAVÓN HONDURAS 25 37 16. MEDHI TAREMI * IRÁN 24 44

* Futbolistas activos en sus selecciones

Cristiano Ronaldo, el goleador histórico de las eliminatorias mundialistas

El portugués Cristiano Ronaldo se convirtió en el máximo goleador histórico de las eliminatorias mundialistas tras firmar un doblete ante Hungría y alcanzar los 41 tantos para superar al guatemalteco Carlos 'Pescadito' Ruiz.

En una carrera con su selección que comenzó hace más de 20 años, siendo primero un extremo antes de convertirse en centrodelantero, los goles de ‘CR7’ se repartieron en las eliminatorias mundialistas de la siguiente manera: 7 para Alemania 2006, 0 para Sudáfrica 2010, 8 para Brasil 2014, 15 para Rusia 2018, 6 para Qatar 2022 y lleva 5 para el Mundial 2026.

Las cifras de Cristiano Ronaldo pueden seguir creciendo cuando Portugal dispute en noviembre sus últimos dos cotejos de las Eliminatorias UEFA.