Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO
La Agenda

Gracias a:

Con Cristiano Ronaldo y Lionel Messi: ¿quiénes son los goleadores históricos de las eliminatorias mundialistas?

Cristiano Ronaldo es el goleador histórico de las eliminatorias mundialistas
Cristiano Ronaldo es el goleador histórico de las eliminatorias mundialistas | Fuente: Instagram
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Cristiano Ronaldo anotó por partida doble y estiró su ventaja sobre Lionel Messi en la tabla de goleadores de las eliminatorias mundialistas.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La fase final de la Copa del Mundo es el torneo que todo futbolista desea jugar, no obstante, el camino de clasificación también ofrece emociones por el esfuerzo que cada selección realiza para estar presente en el gran certamen. Así, las eliminatorias mundialistas representan una competición apasionante en cada una de las confederaciones de la FIFA.

Las eliminatorias mundialistas, que son la fase preliminar de la Copa del Mundo, cuentan con grandes registros, donde aparecen jugadores de la magnitud de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en una de las estadísticas más importantes: la de máximos goleadores.

Ronaldo y Messi, poseedores de récords de goles con sus selecciones, también aparecen entre los líderes en las eliminatorias, dejando atrás marcas establecidas por largo tiempo, como lo conseguido en su momento por el iraní Ali Daei o el guatemalteco Carlos Ruiz.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

¿Quiénes son los goleadores históricos de las eliminatorias mundialistas?


FUTBOLISTASELECCIÓNGOLESPARTIDOS
1.CRISTIANO RONALDO *PORTUGAL4151
2.CARLOS RUIZGUATEMALA3947
3.LIONEL MESSI *ARGENTINA3672
4.ALI DAEIIRÁN3551
5.ROBERT LEWANDOWSKI *POLONIA3342
6.CHRIS WOOD *NUEVA ZELANDA2931
6.SARDAR AZMOUNIRÁN2941
6.EDIN DZEKO *BOSNIA2942
6.LUIS SUÁREZURUGUAY2964
10.KARIM BAGHERIIRÁN2829
11.KAZU MIURAJAPÓN2725
12.ALI MABKHOUTEMIRATOS ÁRABES2633
12.ANDRIY SHEVCHENKOUCRANIA2640
14.TIM CAHILLAUSTRALIA2537
14.CARLOS PAVÓNHONDURAS2537
16.MEDHI TAREMI *IRÁN2444

* Futbolistas activos en sus selecciones

Cristiano Ronaldo, el goleador histórico de las eliminatorias mundialistas

El portugués Cristiano Ronaldo se convirtió en el máximo goleador histórico de las eliminatorias mundialistas tras firmar un doblete ante Hungría y alcanzar los 41 tantos para superar al guatemalteco Carlos 'Pescadito' Ruiz.

En una carrera con su selección que comenzó hace más de 20 años, siendo primero un extremo antes de convertirse en centrodelantero, los goles de ‘CR7’ se repartieron en las eliminatorias mundialistas de la siguiente manera: 7 para Alemania 2006, 0 para Sudáfrica 2010, 8 para Brasil 2014, 15 para Rusia 2018, 6 para Qatar 2022 y lleva 5 para el Mundial 2026.

Las cifras de Cristiano Ronaldo pueden seguir creciendo cuando Portugal dispute en noviembre sus últimos dos cotejos de las Eliminatorias UEFA.

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Calculadora Eliminatorias 2026

¿Qué necesita la Selección Peruana para clasificar al Mundial 2026? Ingresa tu pronóstico y mira la tabla en tiempo real.

¡Juega ahora!
Tags
Cristiano Ronaldo Lionel Messi Eliminatorias 2026 Eliminatorias UEFA Eliminatorias Sudamericanas

RPP TV

En Vivo

Más sobre Eliminatorias

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA