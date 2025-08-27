Exseleccionador de España fue hospitalizado por una crisis hipertensiva en medio de un partido en Rusia

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El español Robert Moreno, director técnico del PFC Sochi, fue trasladado este miércoles a una de las clínicas de Sochi (Rusia) porque durante la segunda mitad de un partido ante el Krasnodar "se sintió mal y se vio obligado a abandonar el área técnica", según informó su actual club en un comunicado oficial.

"En la segunda mitad del partido contra el Krasnodar, el entrenador de nuestro equipo, Robert Moreno, se sintió mal y se vio obligado a abandonar el área técnica. Acompañado por los médicos del club, se dirigió a la zona bajo las gradas, donde recibió la atención médica necesaria", describió el PFC Sochi en su página web.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

"Tras el partido, Robert Moreno fue trasladado a una de las clínicas de la ciudad para un examen exhaustivo. Según los resultados, los médicos no detectaron ningún problema de salud grave y confirmaron que no requería hospitalización", añadió la nota de prensa.

"De momento, el entrenador ha salido de la clínica por sus propios medios y se siente bien", concluyó el mismo texto del PFC Sochi, entidad donde Robert Moreno lleva entrenando desde mediadios de diciembre de 2023. Su anterior experiencia en los banquillos fue dirigir al Granada de España en 29 partidos durante el curso 2021/22.

Robert Moreno, de 47 años, quien integró el comando técnico de Luis Enrique Martínez cuando estaba al mando de la Selección de España, pasó a tomar las riendas de forma absoluta de ‘La Roja’ durante el año 2019.

A Luis Enrique lo acompañó en el AS Roma, el Celta de Vigo y el Barcelona. Como entrenador principal también se hico cargo del AS Monaco en la temporada 2019-20.

❗️ Во втором тайме матча с «Краснодаром» главному тренеру «Сочи» Морено стало плохо – его взяли под руки и срочно увели в подтрибунку. Сейчас испанцу оказывают помощь сочинские врачи



В этом сезоне у команды Морено все еще ноль побед в 8 матчах pic.twitter.com/cNfdemCYRi — Спортс" (@sportsru) August 27, 2025