La emocionante celebración de Lionel Messi con sus hijos tras vencer a Orlando City de Pedro Gallese

Lionel Messi volvió y el Inter Miami sonrió. Tras una primera parte más bien desconectado, el astro argentino marcó dos goles y, apoyado por Luis Suárez y Jordi Alba, logró su pase a la final de la Leagues Cup.

El equipo violeta dio la vuelta en la segunda parte al gol inicial de Marco Pasalic. Tres goles, el primero de ellos tras un penalti que significó la expulsión por doble amarilla de un jugador rival, firmaron la gesta.

Al término del partido, Messi fue felicitado por sus compañeros que festejaron en plena cancha del Chase Stadium​. Luego se acercó a sus hijos y le dio un emotivo abrazo en medio de las celebraciones.

Messi anotó a los 77 minutos con un lanzamiento de penal, que superó la resistencia del arquero peruano Pedro Gallese. El doblete de la exestrella de Barcelona llegó con un fuerte remate a los 88 para colocar el 2-1. Telasco Segovia completó la cuenta para las 'Garzas'.

Inter de Miami enfrentará en la final de Leagues Cup a Seattle Sounders, que superó a Los Angeles Galaxy en las semifinales.

La celebración de Messi con sus hijos 🥹❤️



Lionel Messi y la palabra de Javier Mascherano

Lionel Messi señaló que sintió de una posible recaída, pero en el segundo tiempo jugó más suelto y rindió con dos tantos.

"Me preparé para estar en este partido, sabía lo importante que era el rival, un rival muy complicado, este año nos ganó los partidos, en el priemr tiempo me sentí con miedo, pero en el segundo me solté un poco más", dijo Messi.

Javier Mascherano, director técnico del Inter Miami, no escatimó elogios para Lionel Messi. "De Leo nos quedamos cortos con las palabras, un jugador que estuvo sin entrenar, entrenó dos o tres días, jugó 90 minutos es creando situaciones, haciendo goles, no hay nada para decir lo que es, para nosotros es un privilegio tenerlo acá y verlo a él y disfrutarlo estamos muy felices que esté con nosotros", culminó.