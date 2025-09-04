Últimas Noticias
Tensión en Argentina: Lionel Messi pone en duda su presencia en el Mundial 2026

Lionel Messi de Argentina reacciona después de celebrar un gol.
Lionel Messi de Argentina reacciona después de celebrar un gol. | Fuente: EFE
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Lionel Messi, que anotó un doblete en el triunfo ante Venezuela, dio declaraciones que generaron gran preocupación en Argentina.

Argentina goleó 3-0 a Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. Este partido tuvo como gran protagonista a Lionel Messi, que se lució con un doblete en el Estadio Monumental celebrado por los hinchas de la Albiceleste.

Messi, de 38 años, jugó su último partido con su selección en Argentina. En este día histórico, también puso en duda su participación en el el próximo Mundial 2026.

"Nueve meses pasan muy rápido", señaló el jugador de Inter Miami, que alarmó a sus seguidores. "Lo mismo que dije en su momento. Lo más lógico era que no llegue. Pero bueno, ya estamos ahí, estoy ilusionado, con ganas, pero como dije siempre, voy día a día, partido tras partido".

Asimismo, dijo que si no está bien, prefiere no ser parte. "Lo que sí está claro es que hoy era el último por los puntos acá. De ahora en más, día a día, tratando de sentirme bien y ser sincero conmigo mismo. Cuando me siento bien, disfruto. Si no estoy, la verdad la paso mal, prefiero no estar", comentó.

No jugará ante Ecuador

Messi confirmó que no será parte de su selección de cara al choque ante Ecuador por la fecha 18 de las Eliminatorias.

"Hablé con Leo (Scaloni) y decidimos que... él, mejor dicho, decidió que descanse. Vengo de una lesión y, si bien ya estoy bien, preferimos evitar que viaje y tener jugar otro partido. Lo mejor es descansar, prepararme bien para lo que viene porque es una seguidilla importante, donde nosotros jugamos la MLS, que es un objetivo. Espero estar bien. Después están los amistosos en octubre y nos volvemos a reencontrar", culminó.

