Perú, luego de la gran victoria ante Chile, tiene una dura y más que exigente prueba por la fecha 5 (pendiente) de las Eliminatorias Qatar 2022. Y es que la blanquirroja visitará este domingo a la siempre complicada Bolivia en altura de La Paz.

Los últimos antecedentes no son buenos para la Selección Peruana en lo que respecta a duelos ante Bolivia en condición de visitante por la cita premundialista: más allá de los puntos ganados por alineación indebida en 2016, de los últimos cinco duelos empató dos y perdió en tres oportunidades.

Uno de los que se ha enfrentado a Perú con la camiseta boliviana en condición de local, y con gol, es Julio César Baldivieso, quien es su momento también fue entrenador del seleccionado de su país.

Baldivieso, referente del cuadro de Bolivia en partidos contra Perú

Baldivieso fue parte de la era dorada boliviana que logró la histórica clasificación al Mundial Estados Unidos 1994, además de ser subcampeón de la Copa América 1997 que se celebró en su país. En dicho torneo continental, le anotó un tanto a la bicolor para el 2-0 en fase de grupos (abrió el marcador Marco 'El Diablo' Etcheverry).

Si bien sabe que el cuadro de César Farías está en la necesidad de ganar tras ser goleado en Ecuador, considera que la 'Verde' tiene que estar más que atenta en el partido que se viene en el Hernando Siles.

RPP Noticias se comunicó con el también ex futbolista del Wilstermann, Barcelona SC, Al-Nasr y más. Recuerda cuando se vio las caras ante Perú. Además, hizo un balance previo al cotejo en tierras del Altiplano y dio la razón de por qué Bolivia no regresan a una Copa del Mundo desde su clasificación a Estados Unidos.

¿Qué recuerdos tiene de los partidos frente a Perú? ¿Cómo los vivió dentro del campo?

Siempre fueron encuentros difíciles. Nos han planteado buenos partidos. En una Copa América tuve la suerte de hacerles un gol en La Paz. En Lima también, pero considero que siempre son complicados.

Jugó ante referentes como Juan Reynoso, Julio César Balerio y Roberto 'El Chorri' Palacios. Qué le dejó eso.

Ellos marcaron época y algunos son mis amigos. Por ejemplo, jugué contra Percy Olivares en Rosario con la camiseta de Newell's. Un caballero. También ante Flavio Maestri, Reynoso, Nolberto Solano. Futbolistas que han hecho historia en el fútbol peruano. Mis respetos siempre para ellos.

¿Esos partidos se manejaron dentro de la normalidad en los terrenos de juego?

Sí, creo que sí. Siempre hay sus momentos de calentura, pero terminamos bien. Los resultados hacen a veces que uno no termino contento. En general han sido bien disputados.

Su primer gol a Perú en La Paz fue una gran jugada con Marco Etcheverry.



Él llega al área y la pelota le queda algo larga al portero. El arquero (Miguel Miranda fue el titular) quedó un poco desacomodado y yo solo tengo que poner el pie en la pelota. Fue más o menos así.

Y celebró como si estuviese volando en las alturas de la ciudad de La Paz.

Siempre celebré así los goles. Fue un gesto espontáneo que siempre me salía cuando anotaba en los partidos.

¿Cree que en ese partido la diferencia pudo ser mayor para Bolivia?

Sí, la verdad, pero teníamos que ganar ese partido ante Perú de todas maneras para pensar en la siguiente ronda del torneo. Dentro del campo nos entendíamos bastante bien.

Bolivia y una deuda en las Eliminatorias Conmebol

Ya entrando más en el partido del domingo, ¿cómo cree que sea el trámite?

Hay que saber aprovechar la altura porque no juega sola. Creo que ambos equipos no tienen margen de error. Quizás Perú aguante un poco para salir en la contra. Es lo que imagino. Hay que salir concentrados.

¿Le preocupa algo del equipo de Ricardo Gareca?



El 'Tigre' es un gran técnico, sobre todo porque está secundado por Nolberto Solano. Se supone que los seleccionados son los mejores de cada país, entonces tendrán que rendir al mejor nivel.

¿Por dónde pasa el potencial de Bolivia para ganarle a la Selección Peruana en casa?

Hay que tener actitud y correr más que el rival, aún más en La Paz. Bolivia va a salir a apretar porque hay jugadores que están acostumbrados a jugar allí.

¿A qué se debe que los partidos entre ambos se den, en la mayoría de casos, en circunstancias que urgen de los puntos?

Han sido muy irregulares en las últimas Eliminatorias. Lamentablemente siempre estamos entre los últimos lugares y estos tres puntos van a ser fundamentales tanto para la Selección Peruana como para Bolivia.

Usted fue parte de la generación dorada boliviana con una clasificación a un Mundial y subcampeonato de Copa América. ¿Por qué no se obtienen ahora los mismos resultados?



Hace mucho tiempo he dicho que hemos descuidado nuestras divisiones menores. Eso es más que clave para nutrir a los equipos de la liga local y también a la selección. Tenemos que apuntar a hacer un trabajo serio en ese aspecto.

Su momento como entrenador de Bolivia tampoco fue el mejor. No tuvo mucho tiempo en el cargo (entre 2015 y 2016).

Más que por resultados, mi salida fue por cuestiones dirigenciales que la verdad ahora no vale la pena recordar. Hoy hay un cuerpo técnico estable que, nos guste o no, hay que respetarlo. El día que no haya técnico y requieran de mis servicios, aceptaré con el mayor agrado. Siempre la prioridad ha sido servir a mi país como jugador y entrenador.

¿Aún desaprueba el rol de César Farias al cargo del equipo?

Cuando vino acá dijo que iba a clasificar al Mundial y que no iba a ceder ningún punto en la ciudad de La Paz. Hemos perdido ocho y estamos entre los últimos. No se ha visto ningún cambio futbolístico. Siempre voy a ser defensor que un técnico boliviano sea el que esté en la selección.

