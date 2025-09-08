Paraguay viene con bajas: los cambios obligados de cara al partido contra Perú en las Eliminatorias 2026

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los últimos 90 minutos. Este martes, Perú recibirá a Paraguay en la ciudad de Lima en lo que será la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

Si bien la Selección Peruana no tendrá a Sergio Peña por acumulación de tarjetas amarillas, un panorama similar es el que se perfila en Paraguay. Y es que tanto el defensa Junior Alonso, el volante Andrés Cubas y el extremo Miguel Almirón se perderán el cotejo en el Estadio Nacional también por suspensión.

Es de esta manera que Paraguay, que es dirigido por el director técnico Gustavo Alfaro, tendrá una variación en la oncena que viene de empatar a uno con Ecuador en condición de local.

Lo que prepara Paraguay contra Perú

Así, según el portal paraguayo ABC, los que entrarían en la oncena albirroja serían Agustín Sández en reemplazo de Alonso, Damián Bobadilla por Cubas y Ángel Romero ingresaría por Almirón.

Con ello, la oncena de Paraguay quedaría con Roberto Fernández; Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Agustín Sández; Ángel Romero, Diego Gómez, Matías Galarza, Damián Bobadilla; Antonio Sanabria y Gabriel Ávalos.

Por otra parte, continuán a la venta las entradas para el partido de Perú contra Paraguay en el Estadio Nacional, ubicado en la ciudad de Lima.

Para las tribunas populares, Norte y Sur, los boletos se pueden conseguir por S/79. Además, si es que se desea obtener en el sector Oriente, las mismas van desde los S/219, mientras que el Occidente va desde los S/410.

Además, hay que tener en cuenta que el último antecedente entre Perú y el elenco paraguayo por las Eliminatorias Sudamericanas fue el 0-0 que se produjo en Ciudad del Este, aún con Juan Reynoso en la dirección técnica.

Programación de la fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Martes 9 de septiembre

► Ecuador vs. Argentina

6:30 P.M. | Estadio Monumental Banco Pichincha (Guayaquil) | TV: Movistar Eventos 2

► Chile vs. Uruguay

6:30 P.M. | Estadio Nacional Julio Martínez (Santiago) | TV: Movistar Eventos 2

► Bolivia vs. Brasil

6:30 P.M. | Estadio Municipal De El Alto (La Paz) | TV: GOLPERU

► Venezuela vs. Colombia

6:30 P.M. | Estadio Municipal (Maturín) | TV: Movistar Eventos 1

► Perú vs. Paraguay

6:30 P.M. | Estadio Nacional (Lima) | TV: América Televisión, ATV, Movistar Deportes