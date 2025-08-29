Últimas Noticias
¿Aprovechará Perú? Uruguay y sus sensibles cinco bajas para recibir a la bicolor en Montevideo

Darwin Núñez no jugará contra la Selección Peruana.
Darwin Núñez no jugará contra la Selección Peruana. | Fuente: EFE
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Uruguay no contará con cinco jugadores claves para chocar ante la Selección Peruana por la penúltima jornada de las Eliminatorias.

Perú va por los puntos. Este jueves 4 de septiembre la bicolor jugará en Montevideo contra Uruguay en el marco de la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

La Selección Peruana tiene un panorama más que complicado porque marcha en la penúltima casilla de la tabla de posiciones, mientras que Uruguay es cuarto y sumando un punto se meterá en la Copa del Mundo. Aunque, de cara a este cotejo, la tienda charrúa presente sensibles bajas.

Por ejemplo, el combinado de Uruguay tiene las ausencias de Nahitan Nández y Ronald Araújo, quienes están suspendidos para la nueva jornada de las Eliminatorias por acumulación de tarjetas amarillas.

Uruguay se perderá un nuevo duelo con la selección uruguaya.
Uruguay se perderá un nuevo duelo con la selección uruguaya. | Fuente: EFE

Más bajas en Perú frente a Uruguay

Otro de los que se pierde el partido frente a la bicolor es el delantero Darwin Núñez, quien actualmente se desempeña en el Al Hilal de la liga saudí de primera división.

El exatacante del Liverpool en la Premier League aún debe cumplir una fecha de sanción por los incidentes ante Colombia en la pasada Copa América. De esta manera, no jugará ante los dirigidos por Óscar Ibáñez en el Estadio Centenario.

Además, el director técnico de Uruguay, Marcelo Bielsa, confirmó que José María Giménez (Atlético de Madrid) y Maximiliano Araújo (Sporting Club) también son bajas contra Perú.

"Josema no va a estar disponible. Después del Mundial de Clubes, se encadenaron algunas dificultades con su salud deportiva. Es como si la pretemporada se hubiese extendido y si no es ahora, será en el próximo contacto lo tendremos. Con 'Maxi tuvo un problema muscular hace 20 días y optamos por no convocarlo. Antes del primero (septiembre) no va a volver a jugar por su club", sostuvo el DT en conferencia de prensa.

¿Quiénes son los convocados de Perú para los partidos con Uruguay y Paraguay?

Arqueros: Pedro Gallese (Orlando City - USA), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Carlos Cáceda (Melgar).

Defensas: Carlos Zambrano (Alianza Lima), Renzo Garcés (Alianza Lima), Miguel Trauco (Alianza Lima), Luis Abram (Sporting Cristal), César Inga (Universitario), Luis Advíncula (Boca Juniors - ARG), Oliver Sonne (Burnley - ING), Marcos López (Copenhague - DIN) y Matías Lazo (Melgar).

Volantes: Renato Tapia (Al Wasl - EAU), Erick Noriega (Gremio), Yoshimar Yotún (Sporting Cristal), Christofer Gonzales (Sporting Cristal), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Jairo Concha (Universitario), Sergio Peña (Alianza Lima) y Alessandro Burlamaqui (Alianza Lima).

Delanteros: José Rivera (Universitario) Andy Polo (Universitario), Kevin Quevedo (Alianza Lima), Luis Ramos (América de Cali - COL), Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps - CAN), Joao Grimaldo (Riga FC - LET).

Selección Peruana Selección de Uruguay Eliminatorias 2026 Eliminatorias Sudamericanas

