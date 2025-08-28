¿Cuándo empezará la Liga Peruana de Vóley, temporada 2025-2026? Este es el plan de la FPV

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Aunque la atención principal del deporte de los mates está por estos días en el Mundial que se disputa en Tailandia, la temporada de selecciones ya terminó para Perú. Las jugadoras culminaron con la Copa Panamericana sus competencias con la ‘Bicolor’ este año y nuevamente se centran en la Liga Peruana de Vóley.

Los clubes, tras un mercado de fichajes que todavía sigue abierto, comenzaron con sus entrenamientos apuntando a la temporada 2025-2026 de la Liga Peruana de Vóley.

En mayo finalizó la temporada anterior con el bicampeonato de Alianza Lima tras imponerse a Regatas Lima. Además de los dos finalistas, los equipos que se han reforzado con importantes nombres para pelear por el título son Universitario de Deportes y San Martín.

El inicio de la Liga Peruana 2025-2026

Las jornadas de entrenamientos ya están en marcha, dado que la Federación Peruana de Vóley (FPV) busca concretar que el inicio de la nueva temporada sea dentro de un mes y medio. El curso anterior, la Liga se puso en marcha en diciembre.

“Hemos tenido una reunión con los clubes y estamos haciendo una propuesta para empezar en la segunda quincena de octubre y terminar a más tardar el 30 de abril porque los cuerpos técnicos ya nos han dicho que necesitan comenzar a trabajar con selecciones”, dijo Gino Vegas, presidente de la FPV, en De Una.

La intención de este cambio en el calendario de la Liga tiene como finalidad ofrecerle más tiempo de preparación a la Selección Peruana que dirige Antonio Rizola, teniendo en cuenta que en el 2026 se disputará el Campeonato Sudamericano, clasificatorio para el Mundial.

“Tenemos eventos cruciales como los sudamericanos, vamos a tener la Copa América, que es probable que Perú la organice. Son torneos importantes y necesitamos que las selecciones puedan comenzar a trabajar”, señaló Vegas.

¿Qué equipos jugarán en la Liga Peruana de Vóley 2025-2026?