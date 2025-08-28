Carlos Zambrano viajó al extranjero previo a las Eliminatorias: ¿jugará ante Uruguay y Paraguay?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Selección Peruana inició esta semana sus entrenamientos pensando en los choques contra Uruguay y Paraguay en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Una de las grandes novedades es la ausencia del defensa de Alianza Lima, Carlos Zambrano.

RPP pudo conocer que Zambrano no se encuentra en el plantel de la bicolor debido, que viajó al extranjero por temas personales a pocos días del viaje de la Selección Peruana a Montevideo para su primer duelo de esta fecha doble de Eliminatorias.

El 'León' Zambrano recibió el permiso del entrenador Óscar Ibáñez y el plan es que se integre a la concentración de la Selección Peruana ya en tierras uruguayas.

Perú tiene previsto entrenar el sábado a las 9 de la mañana en la Videna. Luego el plantel nacional se dirigirá al aeropuerto Jorge Chávez para viajar a las 3 de la tarde rumbo a Montevideo.

El domingo, la bicolor entrenará a las 10 de la mañana en el Centro de Entrenamiento de Peñarol.

Programación fecha 17 Eliminatorias Sudamericanas

4 de septiembre

6:30 p.m. | Uruguay vs Perú

6:30 p.m. | Colombia vs Bolivia

6:30 p.m. | Paraguay vs Ecuador

6:30 p.m. | Argentina vs Venezuela

7:30 p.m. | Brasil vs Chile

Programación fecha 18 Eliminatorias Sudamericanas

9 de septiembre

6:00 p.m. | Ecuador vs Argentina

6:30 p.m. | Perú vs Paraguay

6:30 p.m. | Venezuela vs Colombia

6:30 p.m. | Bolivia vs Brasil

6:30 p.m. | Chile vs Uruguay