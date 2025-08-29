Últimas Noticias
Marcelo Bielsa por el nivel de Perú en las Eliminatorias: "No tuvo momentos buenos en la competencia"

Marcelo Bielsa volverá a chocar contra Perú por las Eliminatorias.
Marcelo Bielsa volverá a chocar contra Perú por las Eliminatorias. | Fuente: AUF - Selección Uruguaya de Fútbol
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

En conferencia de prensa, el DT de Uruguay habló brevemente en relación a la Selección Peruana, su próximo rival.

Uruguay quiere ganar y meterse en el Mundial 2026. El próximo jueves 4 de septiembre, el elenco charrúa jugará de local contra Perú en lo que será la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.

Previo al cotejo en el Estadio Centenario, el entrenador de la Selección de Uruguay, Marcelo Bielsa, ofreció una conferencia de prensa y allí se pronunció brevemente solo el nivel de Perú que dirige su colega Óscar Ibáñez.

"Hay equipos, como el caso de Chile y Perú, que no tuvieron momentos buenos en la competencia", fue lo que dijo de manera breve Bielsa en conferencia de prensa.

La palabra de Bielsa antes de jugar ante Perú

Posteriormente, el popular 'Loco' también dio cuenta de otro elenco que no ha tenido un desempeño satisfactorio a poco del final del proceso de clasifación.

"Después el caso de Bolivia, salvo una secuencia de tres triundos consecutivos, tampoco tuvo momentos buenos", agregó el exLeeds United y Olympique Marsella.

Por último, el DT del próximo rival de Perú hizo un balance de los demás conjuntos que son parte de las Eliminatorias Conmebol al Mundial 2026.

"El equipo más regular, sin ningún bache, fue Argentina. De ahí Ecuador. Nosotros, Uruguay, deberíamos aspirar a que después de los mejores equipos de Sudamérica, ubicarnos en ese lugar. En relación a Ecuador, no lo conseguimos. Brasil y Colombia también tuvieron una racha negativa. Paraguay también y Venezuela. Obviamente no quiero establecer comparaciones porque la única es después de los que tienen mayor peso. Nosotros también tuvimos un periodo negativo. Está claro que la valoración no es buena", agregó.

Los convocados de Perú para los partidos con Uruguay y Paraguay

Arqueros: Pedro Gallese (Orlando City - USA), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Carlos Cáceda (Melgar).

Defensas: Carlos Zambrano (Alianza Lima), Renzo Garcés (Alianza Lima), Miguel Trauco (Alianza Lima), Luis Abram (Sporting Cristal), César Inga (Universitario), Luis Advíncula (Boca Juniors - ARG), Oliver Sonne (Burnley - ING), Marcos López (Copenhague - DIN) y Matías Lazo (Melgar).

Volantes: Renato Tapia (Al Wasl - EAU), Erick Noriega (Gremio), Yoshimar Yotún (Sporting Cristal), Christofer Gonzales (Sporting Cristal), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Jairo Concha (Universitario), Sergio Peña (Alianza Lima) y Alessandro Burlamaqui (Alianza Lima).

Delanteros: José Rivera (Universitario) Andy Polo (Universitario), Kevin Quevedo (Alianza Lima), Luis Ramos (América de Cali - COL), Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps - CAN), Joao Grimaldo (Riga FC - LET).

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

