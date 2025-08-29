Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 31 de agosto | "Cuando te conviden, ve a sentarte en el último puesto, para que, cuando venga el que te convidó, te diga: Amigo, sube más arriba"
EP 1064 • 12:18
RPP Data
RPP Data
Casi 2 mil fallecidos en accidentes de tránsito en carreteras y compañías con más multas siguen operando
EP 289 • 04:11
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político
EP 211 • 03:46
La Agenda

Gracias a:

Con la mente en las Eliminatorias: Kevin Quevedo entrenó con la Selección Peruana y se descarta lesión

Kevin Quevedo tiene 8 goles en la temporada con Alianza Lima
Kevin Quevedo tiene 8 goles en la temporada con Alianza Lima | Fuente: Selección Peruana
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

A un día del viaje a Montevideo, Kevin Quevedo entrenó con normalidad junto al resto del plantel de la Selección Peruana.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Selección Peruana realizó este viernes su quinto día de entrenamientos en la Videna con miras al partido ante Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Antes del viaje a Montevideo, el técnico Óscar Ibáñez pudo contar con el delantero Kevin Quevedo en la práctica junto al resto del plantel.

El jueves, Kevin Quevedo sintió una molestia durante el ensayo de la ‘Bicolor’ y ello no le permitió completar la jornada de trabajos. Para tener conocimiento a profundidad de su situación, se realizó una resonancia magnética, en la que se descartó una lesión de gravedad.

Así, el delantero de Alianza Lima se presentó a los entrenamientos y pudo realizar toda la sesión sin dificultad.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

Kevin Quevedo, en la mira de Ibáñez

El futbolista de 28 años es una de las piezas importantes de la campaña de Alianza Lima en el 2025, con gran impacto en los torneos Conmebol y también dando pelea en la Liga1 Te Apuesto.

Kevin Quevedo, titular fijo en el elenco blanquiazul, cuenta con 8 goles en la temporada y ese rendimiento lo llevó a ser considerado por el técnico Óscar Ibáñez en la Selección Peruana.

En marzo jugó ante Bolivia y Venezuela, mientras que en junio no tuvo acción contra Colombia, pero fue titular frente a Ecuador.

Durante los ensayos, Quevedo es uno de los futbolistas que más ha agradado al seleccionador, por lo que tiene opciones de ser considerado en el equipo inicial ante Uruguay como extremo por el costado izquierdo, tal como jugó con Ecuador.

Perú visita a Uruguay

La Selección Peruana realizó su último ensayo en Lima antes de viajar el sábado a Montevideo tras el entrenamiento que se realizará en la mañana.

La ‘Bicolor’ enfrentará el jueves 4 de setiembre a Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo por la decimoséptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Tras ello, recibirá a Paraguay el martes 9 de setiembre en el Estadio Nacional de Lima por la última jornada del certamen premundialista.

El cuadro dirigido por Óscar Ibáñez tiene 12 puntos y se encuentra en el penúltimo lugar de la clasificación. Perú ya no tiene opciones de conseguir un cupo directo para la Copa del Mundo, pero todavía mantiene remotas posibilidades de alcanzar el sétimo puesto, que brinda el pase al repechaje intercontinental.

La selección está obligada a sumar las seis unidades, pero esperar al mismo tiempo que Venezuela (7° con 18) pierda sus dos cotejos y que Bolivia (8° con 17) no consiga más de un punto.

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Kevin Quevedo Selección Peruana Eliminatorias Sudamericanas Eliminatorias 2026

Más sobre Selección Peruana

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA