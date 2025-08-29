Con la mente en las Eliminatorias: Kevin Quevedo entrenó con la Selección Peruana y se descarta lesión

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Selección Peruana realizó este viernes su quinto día de entrenamientos en la Videna con miras al partido ante Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Antes del viaje a Montevideo, el técnico Óscar Ibáñez pudo contar con el delantero Kevin Quevedo en la práctica junto al resto del plantel.

El jueves, Kevin Quevedo sintió una molestia durante el ensayo de la ‘Bicolor’ y ello no le permitió completar la jornada de trabajos. Para tener conocimiento a profundidad de su situación, se realizó una resonancia magnética, en la que se descartó una lesión de gravedad.

Así, el delantero de Alianza Lima se presentó a los entrenamientos y pudo realizar toda la sesión sin dificultad.

Kevin Quevedo, en la mira de Ibáñez

El futbolista de 28 años es una de las piezas importantes de la campaña de Alianza Lima en el 2025, con gran impacto en los torneos Conmebol y también dando pelea en la Liga1 Te Apuesto.

Kevin Quevedo, titular fijo en el elenco blanquiazul, cuenta con 8 goles en la temporada y ese rendimiento lo llevó a ser considerado por el técnico Óscar Ibáñez en la Selección Peruana.

En marzo jugó ante Bolivia y Venezuela, mientras que en junio no tuvo acción contra Colombia, pero fue titular frente a Ecuador.

Durante los ensayos, Quevedo es uno de los futbolistas que más ha agradado al seleccionador, por lo que tiene opciones de ser considerado en el equipo inicial ante Uruguay como extremo por el costado izquierdo, tal como jugó con Ecuador.

Perú visita a Uruguay

La Selección Peruana realizó su último ensayo en Lima antes de viajar el sábado a Montevideo tras el entrenamiento que se realizará en la mañana.

La ‘Bicolor’ enfrentará el jueves 4 de setiembre a Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo por la decimoséptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Tras ello, recibirá a Paraguay el martes 9 de setiembre en el Estadio Nacional de Lima por la última jornada del certamen premundialista.

El cuadro dirigido por Óscar Ibáñez tiene 12 puntos y se encuentra en el penúltimo lugar de la clasificación. Perú ya no tiene opciones de conseguir un cupo directo para la Copa del Mundo, pero todavía mantiene remotas posibilidades de alcanzar el sétimo puesto, que brinda el pase al repechaje intercontinental.

La selección está obligada a sumar las seis unidades, pero esperar al mismo tiempo que Venezuela (7° con 18) pierda sus dos cotejos y que Bolivia (8° con 17) no consiga más de un punto.