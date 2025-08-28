El 'Flaco' López, autor de dos goles a la 'U', fue convocado en Argentina: "No esperaba tener esta oportunidad"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Buscará destacar. José Manuel López, quien le anotó dos goles a Universitario en los octavos de final de la Copa Libertadores, celebró su convocatoria con Argentina para las últimas dos jornadas de Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, y confesó que no lo imaginaba "ni en sus mejores sueños".

"Ni en mis mejores sueños lo habría imaginado, pero así es la vida, te sorprende y tengo que estar preparado para todos los retos que se me presenten", expresó el 'Flaco' López en declaraciones en los canales oficiales del Palmeiras, donde milita desde hace cuatro temporadas.

El delantero, de Argentina, de 24 años de edad, destacó "el momento espectacular" que vive el equipo nacional argentino, vigente campeón del mundo, y expresó su felicidad por la oportunidad de "defender los colores de su país".

"No esperaba tener esta oportunidad, pero hoy ha llegado. Voy a defender los colores de mi país y creo que es el mayor sueño que tengo en el fútbol, así que estoy muy feliz de poder hacerlo realidad", comentó.

El 'Flaco' integra por primera vez en su carrera la lista definitiva de convocados a la albiceleste, que ya está clasificada a la cita mundialista aunque aún le queda medirse contra Venezuela en el Estadio Monumental, de Buenos Aires, y luego de visitante ante Ecuador.

Y lo hará junto a algunos de los nuevos convocados, como Franco Mastantuono, jugador del Real Madrid que defiende Argentina por segunda vez; y junto a otros más experimentados que llevaron al país a coronarse campeón del mundo en Qatar, como Lionel Messi, Julián Álvarez y Rodrigo de Paul.

Con respecto a la primera nómina anunciada por el entrenador Lionel Scaloni diez días atrás, resalta la salida de Facundo Medina, de Olympique de Marsella, y de Ángel Correa, del Tigres.

Argentina está en la cima de las eliminatorias, con 35 puntos y diez de ventaja sobre Ecuador y Brasil, que están en segundo y tercer lugar respectivamente, también clasificadas.