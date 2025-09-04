Perú va por el golpe: ¿cuánto pagan las casas de apuestas por la victoria blanquirroja ante Uruguay en Montevideo?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La bicolor quema una de sus últimas cartas. Este jueves (6:30 p.m. horario peruano), Perú visita a Uruguay, en lo que tiene que ver con la fecha 17 y penúltima de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

Este partido coge a la Selección Peruana en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones con 12 puntos y con escasas chances para lograr el cupo el repechaje. Primero, tiene la dura misión de vencer a Uruguay en la ciudad de Uruguay y también debe esperar una serie de resultados -en otros cotejos- que lo beneficien para escalar.

Del otro lado de la esquina, la tienda de Uruguay que dirige Marcelo Bielsa cuenta con 24 unidades y tan solo una igualdad con la blanquirroja de local lo pondrá de manera matemática en la próxima edición de la Copa del Mundo.

Las casas de apuestas en el Perú ante Uruguay

Casa de apuestas Uruguay Empate Perú Betano 1.47 4.30 9.50 Tinbet 1.45 4.05 8.30 Apuesto Total 1.46 4.20 8.50 BetSafe 1.43 4.30 8.80

En la previa, y por su posición en la clasificación, el elenco charrúa es claro favorito para las principales casas de apuestas.

En tanto Manuel Ugarte, volante de la 'Celeste', habló de cara a lo que será el cotejo en casa que sostendrá ante los dirigidos por el director técnico Óscar Ibáñez.

"Es una doble fecha importante. Vamos con la mentalidad de que hay que clasificar y creo que lo merecemos. El primer partido va a ser importantísimo. (...) Tenemos una responsabilidad que es llevar a Uruguay al Mundial, como tiene que ser", sostuvo el próximo rival de Perú.

Además, el mediocampista del Manchester United agregó que "por la calidad y el nivel de los jugadores que tiene Uruguay, podemos jugar mucho mejor y hay que tratar de trabajar para eso".

¿Dónde trasmiten el Uruguay vs Perú en vivo por TV y streaming?

El partido de Perú contra Uruguay será transmitido por las señales de América TV, Movistar, ATV, Movistar Play, AUF TV, Antel TV, Flow, NS Eventos 1, Cardinal TV, D Sports y DGO. RPP te lo lleva por radio en los 89,7 FM y 730 AM, mientras que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.