Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Historias con niños
EP 33 • 41:58
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Puerto de Chancay entre los riesgos para la seguridad hemisférica, dice profesor del Colegio de Guerra del Ejercito de EE.UU.
EP 1862 • 17:29
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Miércoles 3 de agosto | (San Gregorio Magno) - "Al ponerse el sol, los que tenían enfermos con el mal que fuese, se los llevaban; y él, poniendo las manos sobre cada uno, los iba curando"
EP 1067 • 12:10
La Agenda

Gracias a:

Perú va por el golpe: ¿cuánto pagan las casas de apuestas por la victoria blanquirroja ante Uruguay en Montevideo?

En la primera rueda, Perú le ganó a Uruguay en Lima.
En la primera rueda, Perú le ganó a Uruguay en Lima. | Fuente: EFE
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

La Selección Peruana urge de un triunfo contra Uruguay de visitante para tentar un puesto en el repechaje.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La bicolor quema una de sus últimas cartas. Este jueves (6:30 p.m. horario peruano), Perú visita a Uruguay, en lo que tiene que ver con la fecha 17 y penúltima de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

Este partido coge a la Selección Peruana en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones con 12 puntos y con escasas chances para lograr el cupo el repechaje. Primero, tiene la dura misión de vencer a Uruguay en la ciudad de Uruguay y también debe esperar una serie de resultados -en otros cotejos- que lo beneficien para escalar.

Del otro lado de la esquina, la tienda de Uruguay que dirige Marcelo Bielsa cuenta con 24 unidades y tan solo una igualdad con la blanquirroja de local lo pondrá de manera matemática en la próxima edición de la Copa del Mundo.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

Las casas de apuestas en el Perú ante Uruguay

Casa de apuestas

Uruguay

EmpatePerú
Betano1.474.309.50
Tinbet1.454.058.30
Apuesto Total1.464.208.50
BetSafe1.434.308.80

En la previa, y por su posición en la clasificación, el elenco charrúa es claro favorito para las principales casas de apuestas.

En tanto Manuel Ugarte, volante de la 'Celeste', habló de cara a lo que será el cotejo en casa que sostendrá ante los dirigidos por el director técnico Óscar Ibáñez.

"Es una doble fecha importante. Vamos con la mentalidad de que hay que clasificar y creo que lo merecemos. El primer partido va a ser importantísimo. (...) Tenemos una responsabilidad que es llevar a Uruguay al Mundial, como tiene que ser", sostuvo el próximo rival de Perú.

Además, el mediocampista del Manchester United agregó que "por la calidad y el nivel de los jugadores que tiene Uruguay, podemos jugar mucho mejor y hay que tratar de trabajar para eso".

¿Dónde trasmiten el Uruguay vs Perú en vivo por TV y streaming?

El partido de Perú contra Uruguay será transmitido por las señales de América TV, Movistar, ATV, Movistar Play, AUF TV, Antel TV, Flow, NS Eventos 1, Cardinal TV, D Sports y DGO. RPP te lo lleva por radio en los 89,7 FM y 730 AM, mientras que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Calculadora Eliminatorias 2026

¿Qué necesita la Selección Peruana para clasificar al Mundial 2026? Ingresa tu pronóstico y mira la tabla en tiempo real.

¡Juega ahora!
Tags
Selección Peruana Selección de Uruguay Eliminatorias 2026 Eliminatorias Sudamericanas

Más sobre Eliminatorias

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA