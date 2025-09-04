Últimas Noticias
"Vamos por vos, Perú": la advertencia de Uruguay en la previa del partido clave en Montevideo

El volante Federico Valverde será titular contra Perú.
El volante Federico Valverde será titular contra Perú. | Fuente: Selección Uruguaya
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Las redes sociales de Uruguay calientan, a su estilo, lo que será el cotejo contra Perú por las Eliminatorias 2026.

Uruguay quiere sumar en casa. Y es que la tienda celeste tan solo debe empatarle a Perú de local este jueves para asegurar su boleto a la próxima edición del Mundial 2026.

Se esperan más de 40 mil personas en el Estadio Centenario de Montevideo para el partido de la Selección de Uruguay contra Perú. En la previa, las cuentas en redes sociales del club charrúa calentaron el partido a su estilo con un video que se ha vuelto viral.

"Vamos por vos, Perú, y por la clasificación", fue lo que colocó Uruguay con imágenes de partidos pasados frente a la blanquirroja en las que sacó victorias en condición de local.

En el video se ven los cotejos en donde, por ejemplo, 'el equipo de todos' cayó 6-0 contra su rival de turno en la capital charrúa.

Además, también se tomó en cuenta lo que pasó camino al Mundial Qatar 2022. Fue victoria 1-0 del cuadro que en ese entonces era dirigido por el experimentado Óscar Washington Tabárez.

Hay que tener en cuenta, además, que el último triunfo de Perú sobre Uruguay de visitante se dio en la ruta hacia Alemania 2006. Se ganó 3-1 con goles de Nolberto Solano, Claudio Pizarro y Jefferson Farfán.

¿Cómo llegan Perú y Uruguay a la fecha 17 de las Eliminatorias 2026?

La blanquirroja viene de empatar a cero con Ecuador en lo que fue la pasada jornada de la cita premundialista. En tanto, los charrúas llegan de ganarle 2-0 a Venezuela.

¿Qué canales TV transmiten el Uruguay vs Perú en vivo?

El partido se podrá ver por Movistar Deportes (3 y 703 HD), América TV (canal 4), ATV (canal 9), DSports, DGO y AUF TV. También podrás escuchar el partido EN DIRECTO por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Tags
Selección Peruana Selección de Uruguay Eliminatorias Sudamericanas Eliminatorias 2026

