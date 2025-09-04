Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
RPP Data
RPP Data
Informes de Essalud revelan que tiempo de espera por citas médicas aumentó en 2025 ¿Cuáles son los motivos?
EP 290 • 03:48
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fiscales ratifican que requieren 81 millones de soles de presupuesto
EP 1863 • 14:16
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Jueves 4 de agosto | "Al ver esto, Simón Pedro, se arrojó a los pies de Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, que soy un pecador"
EP 1068 • 11:41
La Agenda

Gracias a:

En capilla: ¿qué jugadores de Perú no jugarán ante Paraguay si son amonestados frente a Uruguay?

Perú es penúltimo en la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas.
Perú es penúltimo en la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas. | Fuente: Selección Peruana - FPF
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Son cinco los futbolistas de la Selección Peruana que están en riesgo de perderse el último cotejo de las Eliminatorias 2026.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En Perú van a quemar una de sus últimas balas en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 al visitar a Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo por la fecha 17.

Luego de este duelo contra Uruguay, la Selección Peruana cerrará su participación en el proceso clasificatorio al jugar ante Paraguay en Lima, aunque podría tener bajas de cara a este cotejo pactado para el martes 9 de septiembre en el Estadio Nacional.

Resulta que son cinco los jugadores de Perú que están en capilla para lo que será el cotejo frente a la albirroja. Si reciben una tarjeta amarilla frente a los charrúas, no estarán contra los dirigidos por Gustavo Alfaro.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

Así, Renzo Garcés, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Kevin Quevedo y Sergio Peña son los que están en riesgo en el equipo que dirige Óscar Ibáñez.

En tanto, hay que tener en cuenta que en la previa la bicolor es penúltima en la tabla con solo 12 puntos. Por su parte, el cuadro charrúa marcha en la cuarta casilla con 24 unidades y tan solo sumando uno se meterá a la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.

¿Cómo llegan Perú y Uruguay a la fecha 17 de las Eliminatorias 2026?

La blanquirroja viene de empatar a cero con Ecuador en lo que fue la pasada jornada de la cita premundialista. En tanto, los charrúas llegan de ganarle 2-0 a Venezuela.

El partido de Perú contra Uruguay será transmitido por las señales de América TV, Movistar, ATV, Movistar Play, AUF TV, Antel TV, Flow, NS Eventos 1, Cardinal TV, D Sports y DGO. RPP te lo lleva por radio en los 89,7 FM y 730 AM, mientras que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.

Uruguay vs Perú: alineaciones posibles

Uruguay: Sergio Rochet; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta; Facundo Pellistri, Rodrigo Aguirre y Brian Rodríguez.

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncila, Luis Abram, Renzo Garcés, Marcos López; Erick Noriega, Alessandro Burlamaqui, Sergio Peña; Kenyi Cabrera, Kevin Quevedo y Luis Ramos.

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Calculadora Eliminatorias 2026

¿Qué necesita la Selección Peruana para clasificar al Mundial 2026? Ingresa tu pronóstico y mira la tabla en tiempo real.

¡Juega ahora!
Tags
Selección Peruana Selección de Uruguay Eliminatorias Sudamericanas Eliminatorias 2026

Más sobre Eliminatorias

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA