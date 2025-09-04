En capilla: ¿qué jugadores de Perú no jugarán ante Paraguay si son amonestados frente a Uruguay?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En Perú van a quemar una de sus últimas balas en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 al visitar a Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo por la fecha 17.

Luego de este duelo contra Uruguay, la Selección Peruana cerrará su participación en el proceso clasificatorio al jugar ante Paraguay en Lima, aunque podría tener bajas de cara a este cotejo pactado para el martes 9 de septiembre en el Estadio Nacional.

Resulta que son cinco los jugadores de Perú que están en capilla para lo que será el cotejo frente a la albirroja. Si reciben una tarjeta amarilla frente a los charrúas, no estarán contra los dirigidos por Gustavo Alfaro.

Así, Renzo Garcés, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Kevin Quevedo y Sergio Peña son los que están en riesgo en el equipo que dirige Óscar Ibáñez.

En tanto, hay que tener en cuenta que en la previa la bicolor es penúltima en la tabla con solo 12 puntos. Por su parte, el cuadro charrúa marcha en la cuarta casilla con 24 unidades y tan solo sumando uno se meterá a la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.

¿Cómo llegan Perú y Uruguay a la fecha 17 de las Eliminatorias 2026?

La blanquirroja viene de empatar a cero con Ecuador en lo que fue la pasada jornada de la cita premundialista. En tanto, los charrúas llegan de ganarle 2-0 a Venezuela.

El partido de Perú contra Uruguay será transmitido por las señales de América TV, Movistar, ATV, Movistar Play, AUF TV, Antel TV, Flow, NS Eventos 1, Cardinal TV, D Sports y DGO. RPP te lo lleva por radio en los 89,7 FM y 730 AM, mientras que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.

Uruguay vs Perú: alineaciones posibles

Uruguay: Sergio Rochet; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta; Facundo Pellistri, Rodrigo Aguirre y Brian Rodríguez.

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncila, Luis Abram, Renzo Garcés, Marcos López; Erick Noriega, Alessandro Burlamaqui, Sergio Peña; Kenyi Cabrera, Kevin Quevedo y Luis Ramos.