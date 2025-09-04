Últimas Noticias
Reproduciendo
0
URUGUAY
VS.
0
PERÚ
Último momento -

Perú vs. Uruguay EN DIRECTO: sigue la previa del partido por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas en Montevideo

Perú va con todo contra Uruguay en el Estadio Centenario, con la idea de ganar para soñar con el repechaje en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El avión con destino al Mundial 2026 calienta sus motores en la pista de Montevideo. Uruguay está en la sala de embarque y buscará sellar su boleto este jueves en el duelo que disputará con Perú.

La Selección Peruana recibió al apoyo de sus hinchas en la capital uruguaya.

Así se juega la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas: todos van a las 6:30 p.m. hora peruana

Uruguay vs. Perú (Estadio Centenario - Montevideo)

Argentina vs. Venezuela (Estadio Monumental - Buenos Aires)

Colombia vs. Bolivia (Estadio Metropolitano - Barranquilla)

Brasil vs. Chile (Estadio Maracaná - Río de Janeiro)

Paraguay vs. Ecuador (Estadio Defensores del Chaco - Asunción)

¿Dónde trasmiten el Uruguay vs. Perú en vivo por TV y streaming?

Será transmitido por las señales de América TV, Movistar, ATV, Movistar Play, AUF TV, Antel TV, Flow, NS Eventos 1, Cardinal TV, D Sports y DGO. RPP te lo lleva por radio en los 89,7 FM y 730 AM, mientras que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.

Perú va por el golpe: ¿cuánto pagan las casas de apuestas por la victoria blanquirroja ante Uruguay en Montevideo? Revísalo AQUÍ.

Así calienta la Selección de Uruguay lo que será el partido contra Perú en condición de local.

Revisa AQUÍ cómo va la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas a poco que se juegue la jornada 17.

¿A qué hora juegan Uruguay vs Perú por las Eliminatorias 2026?

  • En Perú, el partido Perú vs Uruguay comienza a las 6:30 p.m.
  • En Uruguay, el partido Perú vs Uruguay comienza a las 8:30 p.m.
  • En Colombia, el partido Perú vs Uruguay comienza a las 6:30 p.m.
  • En Ecuador, el partido Perú vs Uruguay comienza a las 6:30 p.m.
  • En Chile, el partido Perú vs Uruguay comienza a las 7:30 p.m.
  • En Bolivia, el partido Perú vs Uruguay comienza a las 7:30 p.m.
  • En Venezuela, el partido Perú vs Uruguay comienza a las 7:30 p.m.
  • En Brasil, el partido Perú vs Uruguaya comienza a las 8:30 p.m.
  • En Uruguay, el partido Perú vs Uruguay comienza a las 8:30 p.m.
  • En Paraguay, el partido Perú vs Uruguay comienza a las 8:30 p.m.

Este cotejo agendado para hoy jueves 4 de septiembre en el Estadio Centenario, ubicado en la ciudad de Montevideo.

En esta ocasión, tenemos el partido en el que Uruguay va a recibir a la tienda de Perú en la ciudad de Montevideo.

¡Buenos días y bienvenidos a una nueva transmisión de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026!

Tags

Selección Peruana Selección de Uruguay Eliminatorias 2026 Eliminatorias Sudamericanas Partidos de hoy Fútbol en vivo

