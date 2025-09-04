El avión con destino al Mundial 2026 calienta sus motores en la pista de Montevideo. Uruguay está en la sala de embarque y buscará sellar su boleto este jueves en el duelo que disputará con Perú.
🫂 𝗧𝗢𝗗𝗢𝗦 𝗝𝗨𝗡𝗧𝗢𝗦 🇵🇪❤️— La Bicolor (@SeleccionPeru) September 4, 2025
¡Más unidos que nunca!#UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/kLDccdHv09
La Selección Peruana recibió al apoyo de sus hinchas en la capital uruguaya.
Así se juega la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas: todos van a las 6:30 p.m. hora peruana
Uruguay vs. Perú (Estadio Centenario - Montevideo)
Argentina vs. Venezuela (Estadio Monumental - Buenos Aires)
Colombia vs. Bolivia (Estadio Metropolitano - Barranquilla)
Brasil vs. Chile (Estadio Maracaná - Río de Janeiro)
Paraguay vs. Ecuador (Estadio Defensores del Chaco - Asunción)
¿Dónde trasmiten el Uruguay vs. Perú en vivo por TV y streaming?
Será transmitido por las señales de América TV, Movistar, ATV, Movistar Play, AUF TV, Antel TV, Flow, NS Eventos 1, Cardinal TV, D Sports y DGO. RPP te lo lleva por radio en los 89,7 FM y 730 AM, mientras que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.
¡Vamos que es hoy! ☀️ pic.twitter.com/EThp3V3FFT— Selección Uruguaya (@Uruguay) September 4, 2025
Así calienta la Selección de Uruguay lo que será el partido contra Perú en condición de local.
¿A qué hora juegan Uruguay vs Perú por las Eliminatorias 2026?
- En Perú, el partido Perú vs Uruguay comienza a las 6:30 p.m.
- En Uruguay, el partido Perú vs Uruguay comienza a las 8:30 p.m.
- En Colombia, el partido Perú vs Uruguay comienza a las 6:30 p.m.
- En Ecuador, el partido Perú vs Uruguay comienza a las 6:30 p.m.
- En Chile, el partido Perú vs Uruguay comienza a las 7:30 p.m.
- En Bolivia, el partido Perú vs Uruguay comienza a las 7:30 p.m.
- En Venezuela, el partido Perú vs Uruguay comienza a las 7:30 p.m.
- En Brasil, el partido Perú vs Uruguaya comienza a las 8:30 p.m.
- En Paraguay, el partido Perú vs Uruguay comienza a las 8:30 p.m.
¡𝗛𝗮𝘀𝘁𝗮 𝗲𝗹 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹, 𝗕𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼𝗿! 🙌🏼— La Bicolor (@SeleccionPeru) September 4, 2025
🇺🇾 🆚 🇵🇪
🏆 Clasificatorias Sudamericanas#UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/2xtNhk0DU3
Este cotejo agendado para hoy jueves 4 de septiembre en el Estadio Centenario, ubicado en la ciudad de Montevideo.
En esta ocasión, tenemos el partido en el que Uruguay va a recibir a la tienda de Perú en la ciudad de Montevideo.
¡Buenos días y bienvenidos a una nueva transmisión de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026!
